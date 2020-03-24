RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
За умов жорсткого карантину,
у половини українців...

За умов жорсткого карантину, у половини українців...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1234>
Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 12:35

  Тракторист написав:
  _hunter написав:
  Тракторист написав:а кто разобрался? почему о ваших разборках не знают на данном ресурсе?

Відповідь Швеції на COVID-19: Школи й підприємства працюють, людей закликають підтримати малий бізнес

В смысле "не знают":
viewtopic.php?p=4906547#p4906547
-- за 6 дней до этой "новости".

может быть лучше черпать информацию из Швеции - https://www.krisinformation.se/corona

на сегодняшний день в Швеции работают детские сады. начальная и средняя школа, магазины, рестораны, кафе, бары, городской и междугородний транспорт и т.д.

Да хватит этот бред по всему форуму разносить -- про Швецию отдельный топик есть -- там ее и стоит обсуждать.
А то начинается потом начинается "а почему никто не знает"...

И еще раз про Швецию: у них пока 62 смерти. Когда будет 620, да еще и в день -- вот тогда и посмотрим что у них открытого останется.
Пока их цифры -- вполне типичны для остальных стран на раннем этапе -- смертность -- 2.5%
_hunter
 
Повідомлень: 1863
З нами з: 22.03.15
Подякував: 10 раз.
Подякували: 188 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 12:53

  _hunter написав:Пока их цифры -- вполне типичны для остальных стран на раннем этапе -- смертность -- 2.5%

специалисты считают этот процент завышенным, так как в большинстве стран анализ на короновирус делают только улюдей имеющим среднюю и тяжёлую форму течения болезни, но 90% заболевания проходит в лёгкой форме, когда заболевшие не обращаються за помощью. например, в Южной Корее сделали тест на короновирус самому большому проценту населения и их цифры говорят о менее чем 1% смертельных случаев - это примерно соответствует сезонному гриппу...

кстати при птичьем гриппе несколько лет назад смертность была больше чем от короновируса, но при этом не было такой истерии...
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
Тракторист
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4560
З нами з: 06.08.08
Подякував: 239 раз.
Подякували: 708 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 14:53

Re: За умов жорсткого карантину, у половини українців...

Мені сподобалося, як Держава технічно хлопнула підприємців. Карантин до 3 квітня + відміна ЄСВ, щоб офіційно не призупинили діяльність . Тепер головне, щоб не звільнили працівників, треба оберігати Фонд соціального страхування від пересічних. У цей важкий час Держава не має займатися благодійністю, а перекласти усі матеріальні витрати на тих пересічних, які ще мають гроши.
awant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 101
З нами з: 25.10.14
Подякував: 14 раз.
Подякували: 5 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 14:55

  Тракторист написав:
  _hunter написав:Пока их цифры -- вполне типичны для остальных стран на раннем этапе -- смертность -- 2.5%

специалисты считают этот процент завышенным, так как в большинстве стран анализ на короновирус делают только улюдей имеющим среднюю и тяжёлую форму течения болезни, но 90% заболевания проходит в лёгкой форме, когда заболевшие не обращаються за помощью. например, в Южной Корее сделали тест на короновирус самому большому проценту населения и их цифры говорят о менее чем 1% смертельных случаев - это примерно соответствует сезонному гриппу...

кстати при птичьем гриппе несколько лет назад смертность была больше чем от короновируса, но при этом не было такой истерии...

А другие -- заниженным. Кто из них прав -- мы узнаем только после завершения пандеми.
У гриппа -- 0.1, если что...
_hunter
 
Повідомлень: 1863
З нами з: 22.03.15
Подякував: 10 раз.
Подякували: 188 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 14:55

Это точно . С зарплатой 5 - 10 т и с ценами на продукты в 2 раза выше чем в Европе отложить на чёрный день и.т.п сложно
goha_1910
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7
З нами з: 21.02.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 16:32

Я (единщик 1 группа)плательщик налога с 1997 года,считаю что я своими деньгами помогал государству.Теперь когда у меня возникли проблемы в связи с карантином,считаю что теперь государство должно мне помочь(всем кто платил налоги )или смысл дальше платить налоги.
PEGO450
 
Повідомлень: 10
З нами з: 26.04.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 16:59

  PEGO450 написав:Я (единщик 1 группа)плательщик налога с 1997 года,считаю что я своими деньгами помогал государству.Теперь когда у меня возникли проблемы в связи с карантином,считаю что теперь государство должно мне помочь(всем кто платил налоги )или смысл дальше платить налоги.

Странная "считалка"... -- а оплачивая проезд в транспорте -- человек помогает автопарку? -- и теперь автопарк должен всем бесплатный проезд обеспечить?
_hunter
 
Повідомлень: 1863
З нами з: 22.03.15
Подякував: 10 раз.
Подякували: 188 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 17:15

Ну и сравнение.Ты заплатил за то что тебя везут.А мы предприниматели платим ни за что,просто помогаем государству.Государство нам ничем не помогало, а только требовало платить,и за малейшее еще и штрафовало.
PEGO450
 
Повідомлень: 10
З нами з: 26.04.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 17:21

До карантина 60 % моих знакомых не платили налоги.После карантина останется 0 желающих.
PEGO450
 
Повідомлень: 10
З нами з: 26.04.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 17:52

Re: За умов жорсткого карантину, у половини українців...

PEGO450, Держава, як і Президент (який відповів прямо), нікому нічого не винні. В даному випадку Ви маєте платити за те, що Вам дозволяють заробляти гроші на існування на території України.
awant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 101
З нами з: 25.10.14
Подякував: 14 раз.
Подякували: 5 раз.
 
Профіль
  #<1234>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: hno3 і 16 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Реакція на продовження карантину: 23% компаній...
R2 » Чет 26 бер, 2020 11:37
8 349
Переглянути останнє повідомлення
Чет 26 бер, 2020 18:27
alex7gk
Авторинок під час карантину: що відбувається з цінами на...
R2 » Чет 26 бер, 2020 13:48
7 991
Переглянути останнє повідомлення
Чет 26 бер, 2020 18:21
big-pasichnyk
За перші 12 днів карантину в Україні кількість пошукачів...
R2 » Вів 24 бер, 2020 16:51
6 496
Переглянути останнє повідомлення
Сер 25 бер, 2020 07:42
ssnet

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (83632)
26.03.2020 18:22
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.