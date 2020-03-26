За умов жорсткого карантину, у половини українців...
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Аlександр написав:При условии, что работника не в конверте зарплата. Да и что лучше, тот же Faceless в течение дня все ветки просмотрел, написал 100 постов, удалил 50, забанил 10-ых, - и все равно остался с голой ставкой одной Хотя премии-надбавки-бонусы вполне заслужил Поэтому, что лучше, всем срезать оклад, но оставив надбавки и премии, или оставить одну только голую ставку, уравняв труженика и лентяя. Аналогично и с другими профессиями.
Если ЗП в конверте то тем более ни увеличить ни уменьшить по инициативе Кабмина не получится. На всякий случай повторю - у правительства в принципе нет никаких оснований диктовать ЗП для частных организаций, только уровень минималки диктовать. Там, где снизят зарплаты (а это уже происходит) - это личное дело конкретного бизнеса и конкретного работника. О том, что лучше, что срезать и насколько, бизнес сам разберется, без вмешательств правительства. И спасибо, конечно, что так переживаете за мою зарплату, но зарабатываю я не на finance.ua, да и пишу никак не по 100 постов в день.
Аlександр написав:Так это и есть цивилизованное рыночное решение, собрать за большим круглым столом представителей бизнеса и предпринимательства, предложив им снизить цены (на основании рыночных объективных причин) и зарплаты (если нет возможности удержать).
У вас неверное представление о понятии "рыночный". Сговор работодателей, диктовка условий оплаты труда государством - к рыночным не относится. Если действительно есть рыночные объективные причины, то бизнес сам найдет, как на них реагировать, без круглых столов и диктата со стороны правительства.
Аlександр написав:А то через некоторое время возможен социальный взрыв. Да и лодку кому есть раскачивать. Допустим, через пару недель придет в магазин безработный (получивший напечатанное соцпособие в 2000 грн) или получатель минимальной зарплаты, и увидит колбасы-сыры не по 200-250 грн, а за все уже 300 грн.
А чем этот кризис как-то принципиально отличается от любого другого? Безработных в другое время не было? Получатель минзарплаты хоть когда-то был в лучших условиях? Социального взрыва от тех, кому по вашей идее зарплату урежут вдвое, вы не ожидаете? А от бизнеса, который по вашему диктату обяжут резко снизить цены (привет, совок), при том, что стоимость импорта никак не станет дешевле, оборудование тоже. Это не рыночное решение, а махровый совок. Я вижу, с арифметикой вы разобрались, теперь пора подтянуть основы экономики и почитать КЗОТ и Закон о оплате труда
Аlександр написав:При условии, что работника не в конверте зарплата.
Если ЗП в конверте то тем более ни увеличить ни уменьшить по инициативе Кабмина не получится.
Так а я о чем говорю
Faceless написав:И спасибо, конечно, что так переживаете за мою зарплату, но зарабатываю я не на finance.ua, да и пишу никак не по 100 постов в день.
Ну цифры я просто условные взял Тогда непонятно, зачем же вы здесь теряете время
Faceless написав:
Аlександр написав:А то через некоторое время возможен социальный взрыв. Да и лодку кому есть раскачивать. Допустим, через пару недель придет в магазин безработный (получивший напечатанное соцпособие в 2000 грн) или получатель минимальной зарплаты, и увидит колбасы-сыры не по 200-250 грн, а за все уже 300 грн.
А чем этот кризис как-то принципиально отличается от любого другого? Безработных в другое время не было?
И еще как Тем, что людям элементарно запретили работать, плюс вдогонку теперь человек не может за рубеж уехать трудиться.
Faceless написав:Получатель минзарплаты хоть когда-то был в лучших условиях?
Так в том-то и дело, что если сейчас начать тупо деньги печать, раздавая налево, направо, то получатель минималки, вернее тот человек, который зарабатывает минзарплату, сможет на нее еще меньше купить. И остальные тоже.
Faceless написав:Социального взрыва от тех, кому по вашей идее зарплату урежут вдвое, вы не ожидаете?
Не вдвое, а в 1.5 раза с одновременным снижением на треть цен. Вернее, сначала цены снизить в апреле, а затем уже в мае зарплаты.
Faceless написав:А от бизнеса, который по вашему диктату обяжут резко снизить цены (привет, совок), при том, что стоимость импорта никак не станет дешевле, оборудование тоже. Это не рыночное решение, а махровый совок.
Смотря какого импорта? Я не про готовые самолеты, паровозы, авто. А вот двухкратное снижение нефтяных цен и на другие энергоносители, снижение цен на промышленные и продовольственные товары, значительное снижение арендной платы и всякие там налоговые плюшки - серьезное основание для снижения цен на продукты и товары ширпотреба, производимые в Украине, включая базовый тариф коммуслуг. Только для этого не нужно деньги бездумно печатать.
Faceless написав:Я вижу, с арифметикой вы разобрались, теперь пора подтянуть основы экономики и почитать КЗОТ и Закон о оплате труда
Т. е. хотите сказать, что с нашими основами экономики и КЗОТ с Законом о оплате труда, людям нечего волноваться