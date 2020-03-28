Українців, які досі не повернулися з-за кордону,...
+Додати тему
Відповісти на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші. Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
podil24 написав:Типовий підхід влади, що 'турбується' про своїх громадян...
Так а что не так? Все правильно говорят. Но, поздно
Так надо было сказать не 27 марта, а две недели назад, когда они в режиме жидкого поноса решили "закрыть" границу и всех одновременно свезти. В итоге, никакого реального перекрытия нет, создано куча неудобств и проблем обычным людям, которые к тому же потеряли кучу денег. При этом всем, ежедневно, практически бесконтрольно (замер температуры это курам насмех) в Украину валит поток в десятки тысяч людей.
Если бы по-умному, то нужно было перекрывать границу, но без одномоментной отмены уже запланированных обратных чартерных и регулярных рейсов. И тогда, за эти 2 недели всех туристов уже вернули бы в Украину, но без этого безумного кипиша. Регулярные рейсы могли бы привозить пассажиров (только граждан Украины), кто уже имел на руках билеты, но это было бы растянуто во времени, не за один-два дня, а за две недели и потому нормально контролируемо. С обязательным помещением граждан прибывающих из стран ЕС на домашний карантин (организовать доставку и контролировать их на местах, реально, а не отщепно как сейчас), как это, например, сделал Израиль.
Вместо этого - сознательное создание паники, которая повлекла создание ситуации при которой ни о каких мерах предосторожности не могло быть и речи.
В Израиле сейчас вспышка и уже 3500 больных. Вот сайт где можно посмотреть
https://www.worldometers.info/coronavirus/
Как по мне впускать кого то было ошибкой, разумнее всего впускать только такими группами, которым можно обеспечить полный карантин + материально поддерживать тех кто за границей застрял
Вы хронологию не путайте, сначала была вспышка, после - закрыли они границу. А вирусуже внутри был, но относительно контролируемый.
Согласен, что надо было всех через карантин и ПЦР тест пропускать, пусть их было бы хоть 2 миллиона. Провести пару миллионов тестов и мат помочь по 200-300 долларов в месяц каждому, кто там пересидит - обошлось бы намного дешевле, чем сегодняшние и будущие потери и затраты для страны. Даже если бы вирус единично и проскочил, то мы бы легко его могли отследить и выиграли месяц-два в общий пик эпидемии. А там, гляди бы и лекарство какое ученые нашли бы.