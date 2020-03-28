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Українців, які досі не
повернулися з-за кордону,...

Українців, які досі не повернулися з-за кордону,...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 28 бер, 2020 11:10

Українців, які досі не повернулися з-за кордону,...

Пропонуємо до обговорення:
Міністерство закордонних справ України закликає громадян, які досі перебувають за кордоном, розглянути можливість продовження перебування в країні, де вони «застрягли».

Дивися повний текст Українців, які досі не повернулися з-за кордону, закликають залишитися там.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 28 бер, 2020 11:10

Типовий підхід влади, що 'турбується' про своїх громадян...
podil24
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Повідомлення Додано: Суб 28 бер, 2020 15:23

  podil24 написав:Типовий підхід влади, що 'турбується' про своїх громадян...

Так а что не так? Все правильно говорят. Но, поздно :idea:

Так надо было сказать не 27 марта, а две недели назад, когда они в режиме жидкого поноса решили "закрыть" границу и всех одновременно свезти.
В итоге, никакого реального перекрытия нет, создано куча неудобств и проблем обычным людям, которые к тому же потеряли кучу денег. При этом всем, ежедневно, практически бесконтрольно (замер температуры это курам насмех) в Украину валит поток в десятки тысяч людей.

Если бы по-умному, то нужно было перекрывать границу, но без одномоментной отмены уже запланированных обратных чартерных и регулярных рейсов.
И тогда, за эти 2 недели всех туристов уже вернули бы в Украину, но без этого безумного кипиша.
Регулярные рейсы могли бы привозить пассажиров (только граждан Украины), кто уже имел на руках билеты, но это было бы растянуто во времени, не за один-два дня, а за две недели и потому нормально контролируемо. С обязательным помещением граждан прибывающих из стран ЕС на домашний карантин (организовать доставку и контролировать их на местах, реально, а не отщепно как сейчас), как это, например, сделал Израиль.

Вместо этого - сознательное создание паники, которая повлекла создание ситуации при которой ни о каких мерах предосторожности не могло быть и речи.

За такие вот деяния надо сажать :twisted:

Вчера на границе с Польшей:
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EKO
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Повідомлення Додано: Суб 28 бер, 2020 17:42

  EKO написав:как это, например, сделал Израиль.


В Израиле сейчас вспышка и уже 3500 больных. Вот сайт где можно посмотреть
https://www.worldometers.info/coronavirus/


Как по мне впускать кого то было ошибкой, разумнее всего впускать только такими группами, которым можно обеспечить полный карантин + материально поддерживать тех кто за границей застрял
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение...
hno3
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 бер, 2020 20:53

там бы и оставались не надо нас здесь заражать..разьедутся по родственникам и начнут их заражать
nokia130379
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Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 03:07

  hno3 написав:
  EKO написав:как это, например, сделал Израиль.


В Израиле сейчас вспышка и уже 3500 больных. Вот сайт где можно посмотреть
https://www.worldometers.info/coronavirus/


Как по мне впускать кого то было ошибкой, разумнее всего впускать только такими группами, которым можно обеспечить полный карантин + материально поддерживать тех кто за границей застрял


Вы хронологию не путайте, сначала была вспышка, после - закрыли они границу. А вирусуже внутри был, но относительно контролируемый.

Согласен, что надо было всех через карантин и ПЦР тест пропускать, пусть их было бы хоть 2 миллиона. Провести пару миллионов тестов и мат помочь по 200-300 долларов в месяц каждому, кто там пересидит - обошлось бы намного дешевле, чем сегодняшние и будущие потери и затраты для страны. Даже если бы вирус единично и проскочил, то мы бы легко его могли отследить и выиграли месяц-два в общий пик эпидемии. А там, гляди бы и лекарство какое ученые нашли бы.
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Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 03:35

  nokia130379 написав:там бы и оставались не надо нас здесь заражать..разьедутся по родственникам и начнут их заражать

так уже :evil:
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