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До законопроекту про банківське
регулювання подано...

До законопроекту про банківське регулювання подано...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2020 09:02

До законопроекту про банківське регулювання подано...

Пропонуємо до обговорення:
Про це він написав на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

Дивися повний текст До законопроекту про банківське регулювання подано близько 6 тисяч поправок.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2020 09:02

Если публиковать новости через неделю - совсем как идиоты будете смотреться.
kyk
 
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