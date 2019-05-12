Про це він написав на своїй сторінці в соцмережі Facebook.
Дивися повний текст До законопроекту про банківське регулювання подано близько 6 тисяч поправок.
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Вів 07 кві, 2020 09:02
До законопроекту про банківське регулювання подано...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст До законопроекту про банківське регулювання подано близько 6 тисяч поправок.
Додано: Вів 07 кві, 2020 09:02
Если публиковать новости через неделю - совсем как идиоты будете смотреться.
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