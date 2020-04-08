Забудовники чекають на сплеск продажів житла в Україні

Додано: Суб 11 кві, 2020 15:41

С учетом последствий карантина - это какой-то бред... Миллионы потеряли работу или стабильный хороший доход, среди них много владельцев/совладельцев малого и среднего бизнеса: продажники, поставщики, рестораторы и т.д. Они в свое время формировали хороший спрос. Сейчас аренда ушла вниз и последствия падения цен на аренду будут аукаться еще не один год. Спрос на новое жилье также сильно формировали покупатели которые планировали его сдачу в аренду, а таких была всегда треть потенциального спроса. Теперь их нет. Откуда спрос??? Что за ересь здесь написана???

Или это так завуалировано написали статью о том, что когда гривна грохнется до 40-50 за доллар все кинутся спасать сбережения и вкладываться в строительство??? Ну уж нет, лучше пересидеть такое время с кешем.