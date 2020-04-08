Забудовники чекають на сплеск продажів житла в Україні

Додано: Суб 11 кві, 2020 17:21

Все зависит от того как долго карантин продлится, если скоро закончится то квартиры не подешевеют и ничего не подешевеет, как только доллар чть опустится народ у коготорого гривна припасена побежит ее вкладывать в доллары и в недвижимость, часть тех у кого сбережения в долларах так же боясь проблем в США побежит вкладывать деньги в недвижимость, часть заробитчан откладывающая постоянно покупку недвижки на родине так же начнет покупать пусть не в Киеве но по своим городам недвижимость, ничего дешеветь не будет, другой сценарий с точностью наоборот если карантин затянется тогда люди которые будут тянуть на жизнь со своих сбережений деньги могут уже не иметь нужной суммы на недвижку и соответственно владельцы недвижимости тоже хотят кушать потому будут ее продавать дешевле но в Украине нехватка жилья в любом случае что не позволит чересчур ей подешеветь как не крути