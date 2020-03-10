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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Вів 14 кві, 2020 14:47
Какой дефолт? Вот он грузит. В МВФ прекрасно понимают, что лучше дать отсрочку, чем объявлять дефолт. И , как мне кажется, эту отсрочку мы бы получили, с очень большой вероятностью. Но если новый кредит не дадут, то нашим и пилить будет нечего. Так что, в своих интересах, наша власть идет правильной дорогой)))
Додано: Вів 14 кві, 2020 14:55
Дефолт свої дебіли роблять, без підказок ззовні. Не можеш віддати - не бери, крім перекредетації.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Додано: Сер 15 кві, 2020 15:51
Re: Дефолт - це не вихід, борги все одно доведеться...
Після введення в дію "земельного закону" дефолт стає невідворотним. Корпорації, які матимуть доступ до цієї земельки не стануть викидати гроші на вітер. За допомогою дефолту і гіперінфляції вони цю земельку відіжмуть задешево, як було у Латинській Америці і Африці.
Але є і позитив, - чим багатший Президент, тим престижніша країна.
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