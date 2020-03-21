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Автобуси "Богдан" обладнають
системою знезараження

Автобуси "Богдан" обладнають системою знезараження
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 09 тра, 2020 14:57

Автобуси "Богдан" обладнають системою знезараження

Пропонуємо до обговорення:
Компанія "Богдан" подала заявку на отримання патенту про встановлення системи очищення і знезараження повітря і поверхонь салону. Аналогів подібної системи в Україні немає. Про це повідомляє Автопром.

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R2
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Повідомлення Додано: Суб 09 тра, 2020 14:57

Неужели окна будут открываться?
Солнечного ультрафиолета мало?
p_a_l
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 тра, 2020 11:15

  p_a_l написав:Неужели окна будут открываться?
Солнечного ультрафиолета мало?

Естественно. И что делать с облаками?

  p_a_l написав:Неужели окна будут открываться?

Наоборот.
Обробка салону на маршруті планується за допомогою бактерицидного рециркулятора повітря.
_hunter
 
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Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

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