Киянам пояснили процедуру встановлення тарифу на...
+Додати тему
Відповісти на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші. Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
_hunter написав:Еще раз: они должны не только "передаваться", но еще и "меняться".
Почему? В водоканал и киевтеплоэнерго подаю из месяца в месяц одни и те же показания горячей воды и это проходит т. к. у меня бойлер, а с газом я должен писать какую-то чушь чтобы очередного вора удовлетворить?
Т.е. таки "пойдем длинным путем"? -- ваше право...
Зачем? Год назад менял счетчики ,все проверили. Самому попроситься чтобы мне эти воры еще насчитали? Прочел что с электрикой в Киеве тоже скоро будет тоже самое - доставку и потребление разделят - воистину фантазии воров нет предела. При передаче от ДТЕКовской Киевэнерго в Киевтаплоэнерго 2 года назад тепла и горячей воды все долги потребителей-физлиц перевели из компании в компанию , а переплаты которые глупые пенсы заплатили в надежде платить зимой меньше заморозили на год, а потом им предложили подать в суд на ДТЕК, причем суд должен был состояться в Харькове. Как вы думаете кто поехал в Харьков или нанял адвоката чтобы вернуть 1-2 тыс.грн? В нормальной стране Ахметов и Кличко за такую аферу пошли бы на нары, а в недогосударстве под названием Украина все в порядке.
shapo написав:Зачем? Год назад менял счетчики ,все проверили. Самому попроситься чтобы мне эти воры еще насчитали?
Так любитель же преодолевать самостоятельно же созданные проблемы -- судя по упорному желанию передавать нули потребления газа...
Т.е. если я не играю с ворами в их игры передавая в показаниях то что я не потреблял, то я создаю себе проблемы? А может, проблема в таком недогосударстве и таких его защитничках как вы готовых оправдать любую его мерзость?
shapo написав:Зачем? Год назад менял счетчики ,все проверили. Самому попроситься чтобы мне эти воры еще насчитали?
Так любитель же преодолевать самостоятельно же созданные проблемы -- судя по упорному желанию передавать нули потребления газа...
Т.е. если я не играю с ворами в их игры передавая в показаниях то что я не потреблял, то я создаю себе проблемы?
Именно. Просто в терминологии ошибка: потребление -- оно больше нуля должно быть. И все "поставщики" давно повыпускали розъяснения: "если потребление не планируется -- рекомендуется отключиться от услуги. Во избежание." И в следующем году скорее всего для таких "неопределившихся" введут "минимальную абонентку" -- из расчета пара кубов в месяц...
shapo написав:Т.е. если я не играю с ворами в их игры передавая в показаниях то что я не потреблял, то я создаю себе проблемы?
_hunter написав:Именно. Просто в терминологии ошибка: потребление -- оно больше нуля должно быть. И все "поставщики" давно повыпускали розъяснения: "если потребление не планируется -- рекомендуется отключиться от услуги. Во избежание." И в следующем году скорее всего для таких "неопределившихся" введут "минимальную абонентку" -- из расчета пара кубов в месяц...
А если я потребляю 1-2 раза в год при ремонте бойлера 1-2 м3 в год, то я тоже обязан отключиться от услуги? И откуда взят расчет в якобы минимальных 1-2 м3 в месяц? Оттуда же откуда мне рисовали 10м3 холодной и 3,5 м3 горячей воды на человека при прописанных 3-х пока не поставил счетчики? Я тогда хотел представить куда же я вылил бассейн в 30 м3 холодной и 10,5 м3 горячей воды. Интересно, кто и что при этом "избегает"? Как мое не потребление влияет на снабжение горячей водой остальных в моем стояке? Для этого не только мои счетчики опломбируют,но и в моем старом (1982г) доме при вертикальном водо- и теплоснабжении обратку с горячей водой отрежут именно у меня посредине стояка?
shapo написав:Т.е. если я не играю с ворами в их игры передавая в показаниях то что я не потреблял, то я создаю себе проблемы?
_hunter написав:Именно. Просто в терминологии ошибка: потребление -- оно больше нуля должно быть. И все "поставщики" давно повыпускали розъяснения: "если потребление не планируется -- рекомендуется отключиться от услуги. Во избежание." И в следующем году скорее всего для таких "неопределившихся" введут "минимальную абонентку" -- из расчета пара кубов в месяц...
А если я потребляю 1-2 раза в год при ремонте бойлера 1-2 м3 в год, то я тоже обязан отключиться от услуги? И откуда взят расчет в якобы минимальных 1-2 м3 в месяц? Оттуда же откуда мне рисовали 10м3 холодной и 3,5 м3 горячей воды на человека при прописанных 3-х пока не поставил счетчики? Я тогда хотел представить куда же я вылил бассейн в 30 м3 холодной и 10,5 м3 горячей воды. Интересно, кто и что при этом "избегает"? Как мое не потребление влияет на снабжение горячей водой остальных в моем стояке? Для этого не только мои счетчики опломбируют,но и в моем старом (1982г) доме при вертикальном водо- и теплоснабжении обратку с горячей водой отрежут именно у меня посредине стояка?
Конечно никто никому ничего не "обязан": каждый сам решает что выгоднее.
Нормокубы -- они такие. Действительно проще поставить счетчики.
silver_arrow_ua написав:Чому всі обговорюють розмір плати і не обговорюють очевидну абсурдність самого її існування? Як можна оплатити газ окремо від його доставки? Як можна оплатити доставку окремо від газу?
Элементарно. Пример из реальной жизни: хочу я, сидя дома, получить бургер из ближайшей бургерной. Как мне это без доставки провернуть? -- никак: бургер -- отдельно, доставка Uber Eats -- отдельно.
З вашої відповіді стало хоча б зрозуміло звідки "ноги ростуть" Виходить у нас у владі не тільки клоуни з Кварталу-95, а ще розвозчики піц
Але якщо серйозно Уявіть, що замість замовленого Біг Мака з Макдональдса вам привозять беляш з привокзальної забігайловки. Чиї послуги ви будете сплачувать - Макдональдса чи кур'єра?