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Киянам пояснили процедуру
встановлення тарифу на...

Киянам пояснили процедуру встановлення тарифу на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 5678
Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2020 09:21

  ol_zy написав:
  _hunter написав:Зависит от причины:
-- если курьер пакет потерял -- доставка не оплачивается, бургер -- оплачивается
-- если курьер пакет привет, а там пусто -- наоборот
все элементарно.

Опять рабская психология.
В обоих случаях я, как потребитель, абсолютно ничего не оплачиваю ни за бургер, ни курьера.
В первом случае за бургер платит курьер, т.к. он потерял и он застраховал этот бургер от потери.
Во втором случае, курьер украл бургер по дороге, а значит тоже он оплачивает его как потерю.

Ось ми і повернулися до проблеми двох платіжок.
Нащо сплачувати дві, коли тобі все одно доведеться або сплачувати обох або не платити взагалі. Тобто ніколи не виникне ситуації коли потрібно буде оплатити лише одну платіжку
Далі питання контролю якості.
Приходить у будинок газ неналежної якості або електроенергія неналежних параметрів - до кого звертатись? До постачальника чи до виробника?

Далі якщо слідувати цій логиці то ДТЕК та Київгаз мають сплачувати мені зарплатню, так як я потенційно можу у них працювати, а оскільки вони мене ще не найняли - то нехай сплачують моє утримання
silver_arrow_ua
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Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2020 09:26

  _hunter написав:
  ol_zy написав:
  _hunter написав:Зависит от причины:
-- если курьер пакет потерял -- доставка не оплачивается, бургер -- оплачивается
-- если курьер пакет привет, а там пусто -- наоборот
все элементарно.

Опять рабская психология.
В обоих случаях я, как потребитель, абсолютно ничего не оплачиваю ни за бургер, ни курьера.
В первом случае за бургер платит курьер, т.к. он потерял и он застраховал этот бургер от потери.
Во втором случае, курьер украл бургер по дороге, а значит тоже он оплачивает его как потерю.

Точно украл? -- даже если пакет запечатан и номер заказа на пакете отпечатан?..

електроенергію та газ теж у пакет покладуть і номер співпаде з платіжкою?
silver_arrow_ua
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Повідомлень: 186
З нами з: 08.08.19
Подякував: 7 раз.
Подякували: 17 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2020 10:02

  silver_arrow_ua написав:
  ol_zy написав:
  _hunter написав:Зависит от причины:
-- если курьер пакет потерял -- доставка не оплачивается, бургер -- оплачивается
-- если курьер пакет привет, а там пусто -- наоборот
все элементарно.

Опять рабская психология.
В обоих случаях я, как потребитель, абсолютно ничего не оплачиваю ни за бургер, ни курьера.
В первом случае за бургер платит курьер, т.к. он потерял и он застраховал этот бургер от потери.
Во втором случае, курьер украл бургер по дороге, а значит тоже он оплачивает его как потерю.

Ось ми і повернулися до проблеми двох платіжок.
Нащо сплачувати дві, коли тобі все одно доведеться або сплачувати обох або не платити взагалі. Тобто ніколи не виникне ситуації коли потрібно буде оплатити лише одну платіжку
Далі питання контролю якості.
Приходить у будинок газ неналежної якості або електроенергія неналежних параметрів - до кого звертатись? До постачальника чи до виробника?

Далі якщо слідувати цій логиці то ДТЕК та Київгаз мають сплачувати мені зарплатню, так як я потенційно можу у них працювати, а оскільки вони мене ще не найняли - то нехай сплачують моє утримання

А кому именно платить? -- первым или вторым? -- или вообще третьим, а они пусть сами суммы раскидывают?
А если у того, кому деньги идут -- дыра в бюджете -- он как "соседу" деньги перечислять должен? -- по-братски или по-чесному?
А если я хочу за доставку на год вперед заплатить -- благо там сумма смешная? Или газа на всю зиму купить -- по соотвествующей программе?..
Что в итоге имеем? -- есть куча вопросов, которые нужно как-то решать, а оплатить вторую платежку сложнее ровно на один клик мышкой.

>>> до кого звертатись
Ни к кому: по вашему договору ни поставщик ни производитель не гарантирует ни наличие ни качество "продукта".

>>> так як я потенційно можу у них працювати
договор "потенциального працювання" есть? -- если нет -- ничего они не мають.
_hunter
 
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