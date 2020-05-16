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Microsoft заблокувала оновлення
Windows 10 на деяких...

Microsoft заблокувала оновлення Windows 10 на деяких...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 02 чер, 2020 20:41

Microsoft заблокувала оновлення Windows 10 на деяких...

Пропонуємо до обговорення:
Microsoft не дозволяє великій кількості пристроїв оновити операційну систему до Windows 10 May 2020 Update.

Дивися повний текст Microsoft заблокувала оновлення Windows 10 на деяких пристроях.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 02 чер, 2020 20:41

Прежде чем устанавливать это обновление,надо набраться терпения,так как это процесс довольно долгий,с несколькими перезагрузками компа,в моем случае ноутбука(при помощи помощника по обновлению Microsoft).Без помощника я обновиться,как ни старался,не смог,но считаю,что обновление стоит того,чтобы на него потратить свое время.Ноутбук и раннее работал неплохо,а сейчас с обновленной оперативкой,до версии Windows 10 версия 2004,работает гораздо быстрее,что меня удивило и обрадовало.Система значительно обновилась и все,что я получил соответствует релизу этого маиского обновления...
shevamaverick
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