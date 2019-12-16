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Finance.ua: Как
заработать на «Кабанчике»

Finance.ua: Как заработать на «Кабанчике»
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Як заощаджувати та економити
Повідомлення Додано: Пон 08 чер, 2020 13:00

Finance.ua: Как заработать на «Кабанчике»

Пропонуємо до обговорення:
Три реальные истории
После введения карантина в Украине начался рост безработицы. На начало мая количество официальных безработных увеличилось на 148,5 тысяч человек – до 456,8 тысяч, сообщила Государственная служба занятости. Это на 48% больше, чем годом ранее. При этом количество вакансий упало на 60% до 53 тысяч по сравнению с маем 2019-го. Для многих остро стоит проблема хотя бы временной подработки. Одним из выходов в такой ситуации может стать биржа фрилансеров. Мы собрали три истории людей из разных сфер, которые научились зарабатывать с помощью самой известной из подобных площадок в Украине – Kabanchik.ua.

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D2
 
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