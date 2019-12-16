Finance.ua: Как заработать на «Кабанчике»

Три реальные истории
После введения карантина в Украине начался рост безработицы. На начало мая количество официальных безработных увеличилось на 148,5 тысяч человек – до 456,8 тысяч, сообщила Государственная служба занятости. Это на 48% больше, чем годом ранее. При этом количество вакансий упало на 60% до 53 тысяч по сравнению с маем 2019-го. Для многих остро стоит проблема хотя бы временной подработки. Одним из выходов в такой ситуации может стать биржа фрилансеров. Мы собрали три истории людей из разных сфер, которые научились зарабатывать с помощью самой известной из подобных площадок в Украине – Kabanchik.ua.
Дивися повний текст Как заработать на «Кабанчике»