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Оренда квартир у
Києві подешевшала

Оренда квартир у Києві подешевшала
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  #<12
Повідомлення Додано: Пон 15 чер, 2020 07:12

Re: Оренда квартир у Києві подешевшала

Только по факту ситуация обратная. Рост цен. Около +100% к аренде по объявлениям. Временно вернувшиеся заробитчане всколыхнули рынок аренды. А, вот, цены на покупку жилья сильно упали.
safonovstanislav
 
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Повідомлення Додано: Пон 15 чер, 2020 07:50

  Faceless написав:
warlamp написав:Цены будут пикировать и дальше. Предложение всё больше превышает спрос. В Киеве ловить больше нечего - после оплаты аренды на жизнь остаются те же 3-4 тыс. гривен, что можно заработать и у себя дома, в провинции.Сейчас заработать можно только гастарбайтером в ЕС.
С другой стороны, короновирус покосит немало киевлян, наследники которых, ввиду нереальности продажи в данный момент недвижимости, будут пытаться сдавать освободившееся жильё.


Уже к концу года, думаю, увидим всю несостоятельность вашего прогноза. Заметного падения аренды от текущего уровня скорее всего не будет, а возможно аренда даже немного подорожает.
То, якобы что в Киеве ловить нечего, и заработать можно только гастарбайтером - неправда, мягко говоря. Как и преувеличенмя о количестве пострадавших от вируса и рост предложения как следствие.

Я не вижу ничего радостного к концу года. Сейчас бизнес выйдя из карантина поймет, что спрос на товары и услуги очень сильно просел по сравнению с прошлым годом. Вышедших с вынужденных отпусков или сидевших за свой счет начнут переводить на неполный день или выгонять. Видя это, даже те у кого пока все ок уйдут в режим экономим, чем еще уменьшат спрос на товары и услуги.
ssnet
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Повідомлення Додано: Сер 17 чер, 2020 14:48

  Forum написав:Faceless Доброй ночи! По поводу: "Что там будет с короной - это пальцем в небо". Предлагаю рассмотреть конкретные цифры за последнюю неделю. 07.06.2020- зафиксировано 485 новых случаев, 10.06.2020- 525 новых случаев, 11.06.2020- 689 новых случаев, 12.06.2020- 753 новых случаев. И того за пять дней разгон от 485 человек до 753. С такими темпами на следующей неделе смело перешагнем за тысячу. И Вы правда считаете, что осенью ситуация улучшится? На мой взгляд всё только начинается. Таких рекорды по количеству заболевших не было никогда- это абсолютные рекорды Украины на прошлой неделе. А с учетом того, что везде повсеместно вводят послабления, и открывают для общественного доступа всё подряд, ситуация будет только стабильно ухудшаться. Плюс халатность самого населения, которое вдруг решило, что всё прошло и можно делать что угодно. Выйдете на улицу и посмотрите, как толпы народа кучкуются на лавочках и столиках, теснятся в очередях, и уже практически никто не носит маски. Сегодня шел минут 15 пешком до магазина по центральной аллее в Харькове, встречных прохожих было не менее ста человек- в масках были двое, не считая меня. Все бессмертные, все не верят, а количество заболевших практически удвоилось за неделю. Так что на осень похоже будут очень плачевные перспективы. И туда же скопом полетит и аренда, и продажа недвижимости, и много-много всего остального.

В доме на сто квартир живет где-то 400 человек. Как на Киев может быть заболевших 1000 человек при пандемиищи? Эти люди ни с кем не общаются? Выпили водичкии заболели?
В Вишневом, в котором ВСПЫШКА коронавируса была - умерла женщина, которая ходила 2 недели с воспалением легких и не обращалась в поликлинику, а просто покупала лекарства и самолечилась. ТАкже у нее был букет хронических заболеваний. Также мужчину записали как коронавирусного, хотя у него был инсульт. На огромную, 9-этажную общагу это все.
Злые языки говорят, что больницы подгоняют статистику по заболевшим, бо не получат финансирования, если что.
П.С. Сдаются 3 гостинки. В одной попросили скидку 10%, две другие - не просили, сделали сами (ну хз зачем). Сейчас вернулись к докарантинным платежам, никто не сьезжает вроде в "подешевевшие" на 50% квартиры. Ибо обьявы на олх, типа сдается за 4300 в хорошем месте, при прозвоне оказываются "эту уже сдали, но есть отличный вариант за 8500 :mrgreen:
leonidseleznev2016
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Повідомлення Додано: Чет 18 чер, 2020 15:15

Справді ринковий чинник, COVID-19, дуже круто виправить один із ринків, куди нормальна цивілізація ще не дісталася.
Finanziere
 
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