Оренда квартир у Києві подешевшала

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Доброй ночи! По поводу: "Что там будет с короной - это пальцем в небо". Предлагаю рассмотреть конкретные цифры за последнюю неделю. 07.06.2020- зафиксировано 485 новых случаев, 10.06.2020- 525 новых случаев, 11.06.2020- 689 новых случаев, 12.06.2020- 753 новых случаев. И того за пять дней разгон от 485 человек до 753. С такими темпами на следующей неделе смело перешагнем за тысячу. И Вы правда считаете, что осенью ситуация улучшится? На мой взгляд всё только начинается. Таких рекорды по количеству заболевших не было никогда- это абсолютные рекорды Украины на прошлой неделе. А с учетом того, что везде повсеместно вводят послабления, и открывают для общественного доступа всё подряд, ситуация будет только стабильно ухудшаться. Плюс халатность самого населения, которое вдруг решило, что всё прошло и можно делать что угодно. Выйдете на улицу и посмотрите, как толпы народа кучкуются на лавочках и столиках, теснятся в очередях, и уже практически никто не носит маски. Сегодня шел минут 15 пешком до магазина по центральной аллее в Харькове, встречных прохожих было не менее ста человек- в масках были двое, не считая меня. Все бессмертные, все не верят, а количество заболевших практически удвоилось за неделю. Так что на осень похоже будут очень плачевные перспективы. И туда же скопом полетит и аренда, и продажа недвижимости, и много-много всего остального.