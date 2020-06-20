Часи пандемії COVID-19: Де і за скільки можна відпочити...

Додано: Нед 21 чер, 2020 05:59

"По словам Шмыгаля, сокращение расходов на зарубежные поездки должно компенсировать недополучение украинской экономикой значительных поступлений от трудовых мигрантов, которые ранее пересылали валюту из-за рубежа, а сейчас вернулись в Украину."

Что-то я не понимаю. Как это можно компенсировать? Я и мои знакомые не поехали в Турцию в мае. Во первых не заработали за время карантина, какая это компенсация? Во вторых все собрались уже на октябрь, но в Затоку под пистолетом не поедут. Не получиться в Турцию в октябре, тогда Египет в декабре. Деньги отложенные на отдых я на Украине не оставлю по любому. Тем более цены на отдых в Турцию для июля месяца вроде как даже дешевле стали у joinup.