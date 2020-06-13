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НБУ створив умови, що банкам
невигідно видавати кредит...

НБУ створив умови, що банкам невигідно видавати кредит...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: П'ят 03 лип, 2020 16:44

Re: НБУ створив умови, що банкам невигідно видавати кредит..

При чем здесь нацбанк? Такая система в стране что риски для бизнеса гораздо выше чем для всяких спекулятивных операций. Вот и маемо, то що маемо.
otg
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 лип, 2020 16:45

  ztbbig написав:Арахамія та Дубинський у Верховній Раді і сам по собі Зезидент - це додаткові ризики пов'язані з неадекватністю цієї влади. Тож банки вимушені підвищувати відсотки враховуючи ці ризики
При пете проценты были ниже? :) Не смешите.
otg
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 лип, 2020 16:48

  teslenko1961 написав:Так як же запустити кредитування бізнесу?
Создать нормальные условия для бизнеса. Не будет таких рисков как сегодня, банки в очереди будут стоять что б дать кредит под низкий процент.
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Повідомлення Додано: П'ят 03 лип, 2020 17:16

Re: НБУ створив умови, що банкам невигідно видавати кредит..

В стране все выгодное создается исключительно для олигархов, это пора уяснить.
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Повідомлення Додано: П'ят 03 лип, 2020 17:20

  teslenko1961 написав:Так як же запустити кредитування бізнесу?

Элементарно Ватсон, сменить главу НБУ :) Смена уже практически произошла, дело за малым :)
Igorten
 
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Повідомлення Додано: Суб 04 лип, 2020 13:30

  Igorten написав:
  teslenko1961 написав:Так як же запустити кредитування бізнесу?

Элементарно Ватсон, сменить главу НБУ :) Смена уже практически произошла, дело за малым :)
Готов поспорить, ничего особо не изменится.
otg
 
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Повідомлення Додано: Пон 06 лип, 2020 19:49

https://news.finance.ua/ru/news/-/47399 ... h-kreditov
І до чого тут зміна голови НБУ, він свою справу зробив, знизив ставку до 6% і тепер відавати ці кредити стало вигідно, тепер став не вигідний сам голова НБУ
pogorelets
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Повідомлення Додано: Пон 06 лип, 2020 22:05

Re: НБУ створив умови, що банкам невигідно видавати кредит..

  pogorelets написав:знизив ставку до 6% і тепер відавати ці кредити стало вигідно

А как давно НБУ стал выдавать кредиты бизнесу и населению?
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