треба ж порохатим придумати якусь "сенсацію" щоб відволікти увагу від плівок Порошенка.
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Додано: П'ят 10 лип, 2020 22:33
треба ж порохатим придумати якусь "сенсацію" щоб відволікти увагу від плівок Порошенка.
Увага, на форумі порохата цензура.
Faceless, поверни вкрадені лайки.
Додано: Суб 11 лип, 2020 11:55
...дом площадью более двух тысяч квадратных метров на территории в нескольких гектаров. Как же, бедный, он там будет ютиться, даже не представляю )
Додано: Суб 11 лип, 2020 13:41
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