Як передає Укрінформ, про це повідомляє Управління комунікації та зв’язків з громадськістю Держенергоефективності.
Дивися повний текст Біоенергетика створить нові робочі місця та зменшить залежність від газу - експерти.
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Додано: Вів 25 сер, 2020 15:06
Біоенергетика створить нові робочі місця та зменшить...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Біоенергетика створить нові робочі місця та зменшить залежність від газу - експерти.
Додано: Вів 25 сер, 2020 19:42
Re: Біоенергетика створить нові робочі місця та зменшить...
Сама идея хорошая но в наших реалиях станет очередным проектом по отмыванию офшорных денег и чистки наших карманов, как это делается с распильным проектом "Зеленым тарифом"...Главное, что бы там не было никаких "закупок по гарантированным ценам" и прочих субсидий.
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