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Біоенергетика створить нові
робочі місця та зменшить...

Біоенергетика створить нові робочі місця та зменшить...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 25 сер, 2020 15:06

Біоенергетика створить нові робочі місця та зменшить...

Пропонуємо до обговорення:
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Управління комунікації та зв’язків з громадськістю Держенергоефективності.

Дивися повний текст Біоенергетика створить нові робочі місця та зменшить залежність від газу - експерти.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 25 сер, 2020 15:06

Вопрос только в том, будет ли цена конкурентной
summacut
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Повідомлення Додано: Вів 25 сер, 2020 19:42

Re: Біоенергетика створить нові робочі місця та зменшить...

  summacut написав:Вопрос только в том, будет ли цена конкурентной

Сама идея хорошая но в наших реалиях станет очередным проектом по отмыванию офшорных денег и чистки наших карманов, как это делается с распильным проектом "Зеленым тарифом"...Главное, что бы там не было никаких "закупок по гарантированным ценам" и прочих субсидий.
Джон
 
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