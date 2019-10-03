Finance.ua: Накопить на пенсию. Как работают НПФ и стоит...

Все, что нужно знать о негосударственных пенсионных фондах
Если вы – не министр, судья или прокурор, то на хорошую пенсию от государства рассчитывать не приходится. Поэтому, чтобы не нуждаться в преклонном возрасте, о пенсии нужно позаботиться самому. И начинать это делать желательно как можно раньше. Вариантов накопления денег на потом есть несколько. Как могут в этом помочь негосударственные пенсионные фонды (НПФ)? Давайте разберемся.
Дивися повний текст Накопить на пенсию. Как работают НПФ и стоит ли в них вкладывать?