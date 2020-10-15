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Перевірять вартість квартир
кожного: українці по-новому...

Перевірять вартість квартир кожного: українці по-новому...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12345
Повідомлення Додано: Пон 02 лис, 2020 17:57

  finuser424 написав:Почему налоги сравнивают с США и др. развитым странами? У них пособие по безработице выше в разы наших зарплат и пенсий. Как можно с минималки платить налог на богатство?


Давайте с Габоном сравним. В Габоне налог на недвижимость тоже есть и он довольно высок, но в Габоне нет пособий и вообще Габон это полный габон.
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Повідомлення Додано: Пон 02 лис, 2020 19:01

Re: Перевірять вартість квартир кожного: українці по-новому.

  finuser424 написав:Как можно с минималки платить налог на богатство?

Так никто не заставляет платить, собственность можно продать или подарить. У нас же, наоборот, владельцы собственности, забирают деньги у тех, кто вообще ничего не иммет, в виде субсидий.
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Повідомлення Додано: Пон 02 лис, 2020 19:03

  aglashultc написав:Гетманцев хочет чтобы люди платили разные налоги, это же справедливо! Разные доходы, разные условия жизни и разные налоги

Вы же в Украине живёте. У нас, как всегда, говорят об одном, а сделают совсем другое. Все будут платить, например, 1%, а избранные, в лучшем случае, 0.000001%, оформив свои дворцы, как недострои
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Повідомлення Додано: Пон 02 лис, 2020 22:35

  max_chernish98 написав:А Верховная рада будет платить за налоги или нет? У них там дома и квартиры по 400квадратов и больше.

С точностью - наоборот.
Верховна Рада арендует эти дома за налоги пересичного. И доплачивает депутату, чтоб он жил в своем доме.
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Повідомлення Додано: Пон 02 лис, 2020 22:58

  vass10 написав:Это бред,бред,и ещё раз бред.Эй вы, там,у власти,вы тронутые не только умом но и совестью.Вы сочиняет это для кого?Вы мне дали хоть камушек?Мои родители получили квартиру при союзе.Жили в ней 40 лет.Да они выплатили уже каждый кирпич этого дома.Теперь я живу и тоже плачу.В Европе и в Штатах нет такого.Там есть СОБСТВЕННОСТЬ!!!


Причём в штатах эту собственность термиты лет за 50 поедают и надо начинать всё заново.
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