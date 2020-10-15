|
|
|
Перевірять вартість квартир кожного: українці по-новому...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 02 лис, 2020 17:57
finuser424 написав:
Почему налоги сравнивают с США и др. развитым странами? У них пособие по безработице выше в разы наших зарплат и пенсий. Как можно с минималки платить налог на богатство?
Давайте с Габоном сравним. В Габоне налог на недвижимость тоже есть и он довольно высок, но в Габоне нет пособий и вообще Габон это полный габон.
-
Dear_Sir
-
-
- Повідомлень: 1783
- З нами з: 20.05.08
- Подякував: 146 раз.
- Подякували: 645 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 02 лис, 2020 19:01
finuser424 написав:
Как можно с минималки платить налог на богатство?
Так никто не заставляет платить, собственность можно продать или подарить. У нас же, наоборот, владельцы собственности, забирают деньги у тех, кто вообще ничего не иммет, в виде субсидий.
-
safonovstanislav
-
-
- Повідомлень: 2943
- З нами з: 10.05.14
- Подякував: 217 раз.
- Подякували: 480 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 02 лис, 2020 19:03
aglashultc написав:
Гетманцев хочет чтобы люди платили разные налоги, это же справедливо! Разные доходы, разные условия жизни и разные налоги
Вы же в Украине живёте. У нас, как всегда, говорят об одном, а сделают совсем другое. Все будут платить, например, 1%, а избранные, в лучшем случае, 0.000001%, оформив свои дворцы, как недострои
-
safonovstanislav
-
-
- Повідомлень: 2943
- З нами з: 10.05.14
- Подякував: 217 раз.
- Подякували: 480 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 02 лис, 2020 22:35
max_chernish98 написав:
А Верховная рада будет платить за налоги или нет? У них там дома и квартиры по 400квадратов и больше.
С точностью - наоборот.
Верховна Рада арендует эти дома за налоги пересичного. И доплачивает депутату, чтоб он жил в своем доме.
-
Wise
-
-
- Повідомлень: 242
- З нами з: 06.06.14
- Подякував: 4 раз.
- Подякували: 31 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 02 лис, 2020 22:58
vass10 написав:
Это бред,бред,и ещё раз бред.Эй вы, там,у власти,вы тронутые не только умом но и совестью.Вы сочиняет это для кого?Вы мне дали хоть камушек?Мои родители получили квартиру при союзе.Жили в ней 40 лет.Да они выплатили уже каждый кирпич этого дома.Теперь я живу и тоже плачу.В Европе и в Штатах нет такого.Там есть СОБСТВЕННОСТЬ!!!
Причём в штатах эту собственность термиты лет за 50 поедают и надо начинать всё заново.
-
Ratatui
-
-
- Повідомлень: 7248
- З нами з: 30.11.12
- Подякував: 110 раз.
- Подякували: 688 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|