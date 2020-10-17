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Діти медиків, які померли
від коронавірусу, будуть...

Діти медиків, які померли від коронавірусу, будуть...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: П'ят 06 лис, 2020 21:51

Re: Діти медиків, які померли від коронавірусу, будуть...

  RomanTik написав:Даешь льготы на членство в верховной раде! )))
Ну у членов из Рады свои маленькие "пільговики" подрастают...)) Там места купле... ээ заняты уже.
Джон
 
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