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Хто в Україні заробляє
понад 40 тисяч: найбільш...

Хто в Україні заробляє понад 40 тисяч: найбільш...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 07 лис, 2020 09:42

Хто в Україні заробляє понад 40 тисяч: найбільш...

Пропонуємо до обговорення:
Програмісти можуть розраховувати на дохід понад 62,5 тис. грн на місяць.

Дивися повний текст Хто в Україні заробляє понад 40 тисяч: найбільш високооплачувані вакансії.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 07 лис, 2020 18:17

Тяжело нынче грузчика за 12600 найти.
Ratatui
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Повідомлення Додано: Нед 08 лис, 2020 19:01

Количество безработных выросло до 443 тыс. лиц.
Еще и этих халявщиков нужно кормить.
Жена вкалывает в наморднике целый день за минималку и даже не думает увольняться и на учет ставать за халявой.
Дармоеды.
И что интересно. Эти же дармоеды частников, которые сами себе и для себя зарабатывают и платят налоги для дармоедов, называют барыгами.
p_a_l
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Повідомлення Додано: Нед 08 лис, 2020 21:09

Финансовый форум продолжает докладывать о зарплатах таксистов и продавцов. Мы дождемся когда-нибудь сводку по зарплатам экономистов и финансистов?
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