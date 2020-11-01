Програмісти можуть розраховувати на дохід понад 62,5 тис. грн на місяць.
Дивися повний текст Хто в Україні заробляє понад 40 тисяч: найбільш високооплачувані вакансії.
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Додано: Суб 07 лис, 2020 09:42
Хто в Україні заробляє понад 40 тисяч: найбільш...
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Дивися повний текст Хто в Україні заробляє понад 40 тисяч: найбільш високооплачувані вакансії.
Додано: Нед 08 лис, 2020 19:01
Количество безработных выросло до 443 тыс. лиц.
Еще и этих халявщиков нужно кормить.
Жена вкалывает в наморднике целый день за минималку и даже не думает увольняться и на учет ставать за халявой.
Дармоеды.
И что интересно. Эти же дармоеды частников, которые сами себе и для себя зарабатывают и платят налоги для дармоедов, называют барыгами.
Додано: Нед 08 лис, 2020 21:09
Финансовый форум продолжает докладывать о зарплатах таксистов и продавцов. Мы дождемся когда-нибудь сводку по зарплатам экономистов и финансистов?
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