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Які активи потрібно купувати, щоб застрахуватися від...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 08 лис, 2020 17:12
Пропонуємо до обговорення:
Наступний ведмежий ринок може виявитися «найгіршим», тому що при жодній кризі ще не закривалися «ні McDonalds, ні всі авіакомпанії», зазначає екс-партнер Джорджа Сороса.
Дивися повний текст Які активи потрібно купувати, щоб застрахуватися від майбутнього обвалу ринку акцій: поради інвестора
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Додано: Нед 08 лис, 2020 17:12
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