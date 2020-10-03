|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 09 лис, 2020 18:59
не знаю, в чем новость,может реклама юркомпании? Но книгу жалоб отменили еще в начале 2019 года
Додано: Пон 09 лис, 2020 18:59
мені на заправці завжди заливають 38-39л газу, а якось на Глуско залили 44, я подумав обманули, подзвонив на гарячу лінію та влаштував скандал, через деякий час подзвонила директорша тієї заправки, запросила на каву і залили мені бесплатно 5л.
Але по пробігу виявилось, що залили мені тоді реально 44л, тепер совість гризе. )))
Увага, на форумі порохата цензура.
Faceless, не ганьби сайт своєю "модерацією", віддай кнопку.
Додано: Вів 10 лис, 2020 10:01
Так а Книга тут при чем? -- к ним что раньше напрямую обращаться нужно было, что сейчас.
Додано: Вів 10 лис, 2020 10:17
Додано: Сер 11 лис, 2020 10:06
Re: Книгу скарг скасовано: куди тепер скаржитися
Книга жалоб перестала работать. Раньше гугля не было. Была только книга жалоб. Потом появился гугл. И вот теперь исчезла книга жалоб - это нормальный процесс. Исчезли, например, бумажные трудовые книжки (ну почти), исчезают потихоньку (не везде конечно) бумажные деньги, переходя в электронные - есть ли в этом "покращення" - вопрос скорее философский, чем практический...
Зараз переглядають цей форум: Igorten, vitaliy_berdinskikh і 11 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор
|