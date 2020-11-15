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В Мінфіні розповіли, як
пропонують змінити "податок на...

В Мінфіні розповіли, як пропонують змінити "податок на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Вів 17 лис, 2020 15:30

В Мінфіні розповіли, як пропонують змінити "податок на...

Пропонуємо до обговорення:
В Міністерстві фінансів розповіли про транспортний податок.

Дивися повний текст В Мінфіні розповіли, як пропонують змінити \"податок на розкіш\" (інфографіка).
R2
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Повідомлення Додано: Вів 17 лис, 2020 15:30

Какая милота!
Освободить почти от всех налогов сотни тысяч незаконно или полузаконно ввезённых старых несоответствующих никаким экологическим нормам и стандартам безопасности вёдер и при этом обложить дополнительным налогом обычные автомобили среднего класса, с которых и так было уплачено куча налогов при покупке и регистрации.
1,2 млн.грн.это и RAV4, и Forester, и десятки других "роскошных" машин.
Эти гетьманцевы отучат платить налоги даже самых порядочных.
DONALD
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 лис, 2020 15:43

Не несите чушь.RAV 4 стоит в среднем 700тыс.Во всем цивилизованном мире богатые платят за роскошь.
sena_2008atp
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Повідомлення Додано: Вів 17 лис, 2020 16:11

sena_2008atp Ви вважаєте 25000 грн це плата за розкіш ? може скажете яка ціна адміністрування цього податку? скільки людей на то задіяно ? який саме фіскальний сенс він несе? на скільки збільшилися чи зменшилися реестрації таких авто? який зріз платників цього податку ?
бо може так виявитися - що платником податку в основному є юр лиця, та адміністрування коштує ненабагато менше і це до того що в ціні машини вже лежить як мінімум 32 % податків або якщо оберенено 25% від вартості авто це йде до бюджету... звісно від вартості машини біля 50 штук цеще додатково 2% - тобто кожен купуючи авто на гроші з яких вже сплатив різних податків зазвичай 30-40% ще платить 30 % - а незадохрена хочуть наші керманичі??? бо шось себе вони за наш кошт ніхрена не обмежують.. бо ми також платимо цей податок за іхні коштовні авто.
Serg2717
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 лис, 2020 21:25

  sena_2008atp написав:Не несите чушь.RAV 4 стоит в среднем 700тыс.Во всем цивилизованном мире богатые платят за роскошь.


Обычная бюджетная машина. Что в ней роскошного? Пластиковая торпеда, радио и круиз-контроль? У нас работяги на таких приезжают. Ничего они не платят.
Dear_Sir
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 лис, 2020 08:35

Re: В Мінфіні розповіли, як пропонують змінити "податок на..

sena_2008atp написав:Не несите чушь.RAV 4 стоит в среднем 700тыс.Во всем цивилизованном мире богатые платят за роскошь.
А в нашей стране платят только бедные за все, а богатые получают субсидии
GALeon
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Повідомлення Додано: Сер 18 лис, 2020 09:54

  Dear_Sir написав:
  sena_2008atp написав:Не несите чушь.RAV 4 стоит в среднем 700тыс.Во всем цивилизованном мире богатые платят за роскошь.


Обычная бюджетная машина. Что в ней роскошного? Пластиковая торпеда, радио и круиз-контроль? У нас работяги на таких приезжают. Ничего они не платят.

Какие роботяги на RAV 4? Ты прикалываешься?
BIGor
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Только бы ободрать людей. Какая роскошь?
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