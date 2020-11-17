BIGor написав:
Какие роботяги на RAV 4? Ты прикалываешься?
Он же написал У НАС, а Dear_Sir вроде как не у нас живет)
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Додано: Сер 18 лис, 2020 13:43
Он же написал У НАС, а Dear_Sir вроде как не у нас живет)
Додано: Чет 19 лис, 2020 08:12
Re: В Мінфіні розповіли, як пропонують змінити
И это в корне не правильно. Необходима регрессивная шкала налогообложения, чтобы стимулировать успешных людей и желание быть успешным. Если много заработал - молодец, вот тебе налоговый стимул от государства и желание зарабатывать ещё больше. Если ты ленивое тупое животное - на тебе 50% налогов и поражение в избирательных правах (потому что нехорошо быть тупым ленивым животным). А, не нравится, ну так поднимай задницу, учись, иди работай. И таким образом естественным способом отпадает необходимость в укрывательстве доходов.
Если вы будете давать деньги бедным - скоро у вас появится много бедных.
Додано: Чет 19 лис, 2020 10:43
При той системе, которую вы предлагаете, олигархи подкупающие законы, ворующие госбюджет и обирающие населения завышенными ценами за счет монопольного положения будут получать еще и "стимулы от государства", чтобы у них было желание ограбить население еще больше.
Помните мультик Чиполлино? Вот вы напоминаете принца Лимона и синьора Помидора из мультика
Если вы входите в 3% населения, которые живут за счет награбленного у остальных 97%, не думайте что вам будет хорошо житься. Потому что среду в которой вам прийдется жить создают те самые 97% и если они живут в нищите и хаосе, то и вас это так или иначе затронет.
Или вы планируете накопить денег и свалить за границу?
Востаннє редагувалось Амвросий в Чет 19 лис, 2020 11:27, всього редагувалось 5 разів.
Додано: Чет 19 лис, 2020 10:53
Тут одна проблема: "бедных" _уже_ много, а богатых -- _уже_ сильно меньше. И если всеми возможными путями не играть в БЛМ -- можно получить всякие там бунты...
Если у Маска все пойдет хорошо -- лет через 10-20 построят Элизиум -- и вот там все это заигрывание резко прекратится.
Додано: Чет 19 лис, 2020 11:18
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