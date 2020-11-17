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В Мінфіні розповіли, як
пропонують змінити "податок на...

В Мінфіні розповіли, як пропонують змінити "податок на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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  #<12
Повідомлення Додано: Сер 18 лис, 2020 13:43

  BIGor написав:
  Dear_Sir написав:
  sena_2008atp написав:Не несите чушь.RAV 4 стоит в среднем 700тыс.Во всем цивилизованном мире богатые платят за роскошь.


Обычная бюджетная машина. Что в ней роскошного? Пластиковая торпеда, радио и круиз-контроль? У нас работяги на таких приезжают. Ничего они не платят.

Какие роботяги на RAV 4? Ты прикалываешься?

Он же написал У НАС, а Dear_Sir вроде как не у нас живет)
sasch
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 лис, 2020 08:12

Re: В Мінфіні розповіли, як пропонують змінити

  fiona98 написав:В Европе и других развитых странах налогообложением обкладываются в основном богатые.


И это в корне не правильно. Необходима регрессивная шкала налогообложения, чтобы стимулировать успешных людей и желание быть успешным. Если много заработал - молодец, вот тебе налоговый стимул от государства и желание зарабатывать ещё больше. Если ты ленивое тупое животное - на тебе 50% налогов и поражение в избирательных правах (потому что нехорошо быть тупым ленивым животным). А, не нравится, ну так поднимай задницу, учись, иди работай. И таким образом естественным способом отпадает необходимость в укрывательстве доходов.
Если вы будете давать деньги бедным - скоро у вас появится много бедных.
Amid
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 лис, 2020 10:43

  Amid написав:И это в корне не правильно. Необходима регрессивная шкала налогообложения, чтобы стимулировать успешных людей и желание быть успешным. Если много заработал - молодец, вот тебе налоговый стимул от государства и желание зарабатывать ещё больше.


При той системе, которую вы предлагаете, олигархи подкупающие законы, ворующие госбюджет и обирающие населения завышенными ценами за счет монопольного положения будут получать еще и "стимулы от государства", чтобы у них было желание ограбить население еще больше.

Помните мультик Чиполлино? Вот вы напоминаете принца Лимона и синьора Помидора из мультика :)



Если вы входите в 3% населения, которые живут за счет награбленного у остальных 97%, не думайте что вам будет хорошо житься. Потому что среду в которой вам прийдется жить создают те самые 97% и если они живут в нищите и хаосе, то и вас это так или иначе затронет.

Или вы планируете накопить денег и свалить за границу?
Востаннє редагувалось Амвросий в Чет 19 лис, 2020 11:27, всього редагувалось 5 разів.
Амвросий
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Повідомлення Додано: Чет 19 лис, 2020 10:53

  Amid написав:
  fiona98 написав:В Европе и других развитых странах налогообложением обкладываются в основном богатые.


И это в корне не правильно. Необходима регрессивная шкала налогообложения, чтобы стимулировать успешных людей и желание быть успешным. Если много заработал - молодец, вот тебе налоговый стимул от государства и желание зарабатывать ещё больше. Если ты ленивое тупое животное - на тебе 50% налогов и поражение в избирательных правах (потому что нехорошо быть тупым ленивым животным). А, не нравится, ну так поднимай задницу, учись, иди работай. И таким образом естественным способом отпадает необходимость в укрывательстве доходов.
Если вы будете давать деньги бедным - скоро у вас появится много бедных.

Тут одна проблема: "бедных" _уже_ много, а богатых -- _уже_ сильно меньше. И если всеми возможными путями не играть в БЛМ -- можно получить всякие там бунты...
Если у Маска все пойдет хорошо -- лет через 10-20 построят Элизиум -- и вот там все это заигрывание резко прекратится.
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Повідомлення Додано: Чет 19 лис, 2020 11:18

  Amid написав:Если вы будете давать деньги бедным - скоро у вас появится много бедных.


Вот с этим согласен. Государство - это не спонсор и никому денег давать не должно. И отбирать заработанное тоже не должно.

Задача государства - следить за порядком. А не отбирать у одних, чтобы отдать другим.
Амвросий
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