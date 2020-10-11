Близько 9 тис. аптечних закладів зможуть виписувати рецепт саме в електронній формі.
Дивися повний текст У МОЗ планують впровадити електронний рецепт на антибіотики.
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Додано: Пон 23 лис, 2020 18:28
У МОЗ планують впровадити електронний рецепт на антибіотики
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У МОЗ планують впровадити електронний рецепт на антибіотики.
Додано: Пон 23 лис, 2020 18:28
"около 9 тыс. аптечных заведений смогут выписывать рецепт именно в электронной форме" - разве аптечные заведения выписывают рецепты? они вроде как наоборот должны принимать ранее выписанные врачом рецепты. не?
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