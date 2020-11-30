Шахраї «клонують» номери телефонів необачних киян і...

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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Сер 25 лис, 2020 18:59
Кто хотел тот уже персонализировал. Кто хотел тот не хранит фото паспорта на гугль-драйве.
Остались только те кто хочет узнать где по случайному номеру телефона и фотографии паспорта можно взять кредит. Я вот оооочень хочу, но никто не говорит.
Стартовый пакет стоит каких-то там 100 гривен, за 150 можно купить eSIM не вставая с дивана. 11 МФО упомянутых в статье дадут возможность весь год получать стабильную прибавку доходов.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
Додано: Вів 01 гру, 2020 12:30
Вчера я, по случаю нехватки средств для оплаты коммуналки ( зима, знаете,ли ), решил к моим 2000 кр.лимита на Уни Примат добавить еще 500, и...чуть не упал со стула - я провалился в окно, где нужно было отписаться о месте работы, возрасте и т.д.
Мошенник теперь точно не сможет
Приват, Дельта, Фидо, Траст... Приват...надоел...зашёл в ПУМБу ( тсс...за бонусом...тсс! )
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