Попри важкий фінансовий стан бюджету України, "Енергоатом" квапиться виконати доручення Президента Володимира Зеленського із добудови Хмельницької АЕС.
Дивися повний текст В Україні можуть збільшити вартість електроенергії через добудову АЕС.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 24 лис, 2020 22:06
В Україні можуть збільшити вартість електроенергії через...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Україні можуть збільшити вартість електроенергії через добудову АЕС.
Додано: Сер 25 лис, 2020 03:19
Додано: Сер 25 лис, 2020 03:32
Re: В Україні можуть збільшити вартість електроенергії через
хм, то почему чтобы загружать АЕС не снижают ночной тариф?
Додано: Сер 25 лис, 2020 08:36
Трясця вашій матері. Невже немає інших компаній для добудови АЕС?
Додано: Сер 25 лис, 2020 09:09
Re: В Україні можуть збільшити вартість електроенергії через
Додано: Чет 26 лис, 2020 00:20
співпраця з газпромом в атомній галузі - це не стабілізація. Є аналогічні постачальники технологій зі США, от краще з ними працювати
|