Нам бы такого борца с вирями : )
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Додано: Чет 26 лис, 2020 17:57
Re: аков допустив
Нам бы такого борца с вирями : )
Куда идут деньги ПФ в который мы все платим ?
https://youtu.be/G9ZBlnalj0c
Додано: Чет 26 лис, 2020 21:58
Больше пугает не вирус, а то, что Кабинет Министров берёт на себя сильно большие полномочия под одобрение большинства людей.
Его постановами вчера ограничивали предпринимательскую деятельность, теперь вот хотят ограничить свободу перемещения. А завтра по постановам будут совершаться казни?
Если всё настолько серьёзно, почему не вводится чрезвычайное положение через Раду, как в большинстве стран ЕС?
Додано: П'ят 27 лис, 2020 00:00
Re: аков допустив
Как говориться, ищи кому выгодно, это коронобесие просто кое-кому выгодно,
т.н. гос-во сейчас идет на "мягкие репресии" по отношению к определенным слоям населения
По-хорошему, решить проблему с вирем можно было давно, а так только травят мозг и запугивают
у восточных соседей вон все прямо синхронно идет, как будто из одного центра рекомендации раздают по этому вирю ...
Куда идут деньги ПФ в который мы все платим ?
https://youtu.be/G9ZBlnalj0c
Додано: П'ят 27 лис, 2020 12:48
Re: Аваков допустив запровадження заборони на міжміське...
Может Аваков ещё вирусологов по вакцине консультирует?
Додано: П'ят 27 лис, 2020 20:13
Погрешность тестов как минимум 40%.Почитайте,хорошая статья эпидемиолога
Додано: Пон 30 лис, 2020 11:20
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