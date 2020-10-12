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Видатки на Верховну Раду
зростуть на чверть, - проект...

Видатки на Верховну Раду зростуть на чверть, - проект...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Нед 29 лис, 2020 18:03

  pesikot написав:
  svetoch-10 написав:Ребятки уже берега совсем потеряли.....

  ruvex написав:Панам красиво жить не запретишь, холопам стоит это помнить.

Вы сами за них проголосовали
#ХужеНеБудет

я - нет! И даже за Порошенко не голосовал. Это вы за "них" впрягались
svetoch-10
 
Повідомлень: 374
З нами з: 21.12.16
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