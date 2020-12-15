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Рада повернула кримінальну
відповідальність за...

Рада повернула кримінальну відповідальність за...
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Повідомлення Додано: П'ят 04 гру, 2020 16:14

Рада повернула кримінальну відповідальність за...

Пропонуємо до обговорення:
Верховна Рада 4 грудня підтримала законопроєкт №4460-д. Він передбачає відновлення відповідальності за неправдиве декларування. Також законопроєкт пропонує збільшити поріг кримінальної відповідальності за такі дії.

Дивися повний текст Рада повернула кримінальну відповідальність за недостовірне декларування.
R2
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в мвф ржут аж под стол))
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Я так понимаю закрытые дела уже повторно открыть нельзя ?
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Родзинка у слові "умисне". Знову всіх тримають за ідіотів.
svyatoslav_hromyak
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 гру, 2020 19:30

Т. е. по сути, приняли закон о легализации средств, получаемых с взяток, откатов, контрабанды, торговли наркотой и оружием всего за 85 000 грн. Заимел себе чинуша, сидящий на потоках, богатые хоромы, премиум-тачки, предметы роскоши, килотонны налички, - а в декларацию, бедняжка не знает, как и внести :roll:
Поэтому и промолчит, а если всплывет, то уплатит штрафа за легализацию аж на 42 000 - 85 000 грн в зависимости от объема утаенного.

А должно быть 18% подоходного + 1.5% военного сбора от рыночной стоимости имущества, невнесенного в декларацию. Если не внес, - значит скрывает. А если скрывает, то как-минимум не заплатил налоги с него - с премиум-тачки, купленной по цене евробляхи или же ролекса по цене китайского ширпотреба. А то и вовсе получил преступным путем или же за ворованно-откатные деньги.

Например, засветил чинуша незадекларированную новенькую тачку Audi Q7, стоимостью 100 000 долл, - 18% подоходного + 1.5% военного сбора, а не как сейчас, максимум 51 000 грн :twisted:
Аlександр
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 гру, 2020 19:34

Re: Рада повернула кримінальну відповідальність за...

Аlександр написав:Т. е. по сути, приняли закон о легализации средств, получаемых с взяток, откатов, контрабанды, торговли наркотой и оружием всего за 85 000 грн. Заимел себе чинуша, сидящий на потоках, богатые хоромы, премиум-тачки, предметы роскоши, килотонны налички, - а в декларацию, бедняжка не знает, как и внести :roll:
Поэтому и промолчит, а если всплывет, то уплатит штрафа за легализацию аж на 42 000 - 85 000 грн в зависимости от объема натыренного.

А должно быть 18% подоходного + 1.5% военного сбора от рыночной стоимости имущества, не внесенного в декларацию. Если не внес, - значит скрывает. А если скрывает, то как-минимум не заплатил налоги с него - с премиум-тачки, купленной по цене евробляхи или же ролекса по цене китайского ширпотреба. А то и вовсе получил преступным путем или же за ворованно-откатные деньги.

Например, засветил чинуша незадекларированную новенькую тачку Audi Q7, стоимостью 100 000 долл, - 18% подоходного + 1.5% военного сбора, а не как сейчас, максимум 51 000 грн :twisted:


Логичнее просто конфискация в пользу государства то, что не задекларировано. Просто заплатить налоги, которые и так должен был заплатить, и то если найдут - так себе мотиватор.
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 04 гру, 2020 22:20

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Кто ж себе сам обе руки отрубит.
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EKO
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Повідомлення Додано: Суб 05 гру, 2020 01:58

Да. Депутаны приняли законопроект что щуку нужно топить в озере.
fiona98
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Повідомлення Додано: Суб 05 гру, 2020 02:03

Ето не уголовная а фиктивная ответственность называется. Называйте все своими именами.
fiona98
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Повідомлення Додано: Пон 04 січ, 2021 17:20

Это называется узаконивание воровства,никак иначе.Украл-заплати штраф, намного меньше.Браво,Зеленский
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