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Шмигаль анонсував появу
нового міністерства

Шмигаль анонсував появу нового міністерства
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 16 гру, 2020 19:41

Шмигаль анонсував появу нового міністерства

Пропонуємо до обговорення:
На початку наступного року в уряді знову з'явиться Міністерство аграрної політики.

Дивися повний текст Шмигаль анонсував появу нового міністерства.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 16 гру, 2020 19:41

Нужно больше министерств!
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