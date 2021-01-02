RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Українці назвали
прийнятний розмір пенсії

Українці назвали прийнятний розмір пенсії
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Пон 28 гру, 2020 16:04

  Амвросий написав:Все что нужно сделать на мой взгляд - это во первых сделать размер пенсии одинаковым для всех. На уровне, достаточном для оплаты еды и жилья. Например установить уровень пенсии на уровне 5-6 тыс. грн.


Сказочник. Средняя пенсия сейчас около 3400 грн. При этом, дотации из госбюджета - почти половина бюджета ПФ - около 200 млрд грн.
При пенсии в 5000 грн понадобится еще 200 млрд грн. Напомню, что доходы госбюджета на 2021-й год меньше 1100 млрд грн, только сказочник может предложить направлять 40% бюджета на покрытие дефицита ПФ.
Giroi
 
Повідомлень: 349
З нами з: 03.11.15
Подякував: 8301 раз.
Подякували: 61 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 29 гру, 2020 10:53

  Тракторист написав:отдать роставщикам 40% можно, а выполнить обязательства государства перед собственными гражданами нельзя? кстати дать пенсионерам дополнительные 200 млрд. это значить на 200 млрд. увеличить внутренне потребление, что приведёт к оздоровлению украинской экономики. кстати из дополнительных 200 млрд. минимум 50-60 млрд. вернётся обратно в бюджет (40 млрд. за счёт НДС + 10-20 млрд. минимум от бизнеса)...


Нельзя, конечно. Мало того, даже если "ростовщики" простят нам все долги, то все равно нельзя, представляешь. У государства есть обязательства не только перед пенсионерами. И через социалку невозможно оздоровить экономику. Поддержать во время кризиса можно, но это просто аукнется в будущем и все.

  Амвросий написав:
  Giroi написав:Сказочник. Средняя пенсия сейчас около 3400 грн. При этом, дотации из госбюджета - почти половина бюджета ПФ - около 200 млрд грн.


я просто взял цифры из бюджета и поделил. Хватит не только на 5-6 тыс, но еще и останется. И если все текущие сборы сохранятся, то еще останется сумма размером с весь текущий бюджет ПФ, которую можно пустить на зарплаты бюджетникам, ремонт дорог, медицину и выплаты долгов.

А еще нужно учесть, что выплата пенсий по 5-6 тыс приведет к появлению спроса на продукты и различные товары, запустит производства, пойдет оборот средств, рост ВВП, сработают мультипликаторы, экономика начнет расти. А значит бюджет станет больше. :wink:


Ну да, увеличение бюджета ПФ на 200 млрд грн приведет к сокращению других статей расходов. Интересно, что же ты предлагаешь порезать?
Повторю и тебе, экономика не может расти из-за роста социалки. Это социальные выплаты могут расти при росте экономики.

  Амвросий написав:
  Giroi написав:только сказочник может предложить направлять 40% бюджета на покрытие дефицита ПФ.


Ну вообщето на выплату долгов уходит еще больше. А пенсионные выплаты должны иметь приоритет перед выплатами долгов. Долги более 50% бюджета государство может выплачивать, значит выплачивать пенсии сможет и подавно.

Вопрос только в том, что сейчас нарушены приоритеты. Выплаты нерезидентам важнее выплат своим гражданам. А должно быть наоборот. В первую очередь выплата своим гражданам, а нерезам из того что останется.

Государство ведь должно работать в интересах своих граждан, а не в интересах нерезов, не так-ли?


Ну конечно, набрать долгов и не отдавать, а раздать пенсионерам, да? Юлька с такими лозунгами 20 лет в ВР. А в реальности обслуживание долгов обходится меньше 10% бюджета, а на выплату тела берутся новые. С пенсиями так не получится. Дело совсем не в приоритетах.
Востаннє редагувалось Giroi в Вів 29 гру, 2020 11:32, всього редагувалось 1 раз.
Giroi
 
Повідомлень: 349
З нами з: 03.11.15
Подякував: 8301 раз.
Подякували: 61 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 29 гру, 2020 11:01

  Амвросий написав:
  _hunter написав:Так они и выплачиваются -- из текущих поступлений. Теперь хитрый вопрос: откуда брать накопления на пенсионный счет, если _все_ получаемые деньги идут на текущие пенсии?


а не надо никаких накоплений на пенсионный счет. Если хочешь персональную большую пенсию - можешь накопить себе сам в банке.

Пенсия это не бизнес, а социальная страховка, смысл которой в том, чтобы при выходе на пенсию тебе хватило денег на покушать и заплатить за жильё. Т.е. пенсия - это по сути минималка на старость. Поэтому и отчисления должны быть ограничены минимальным уровнем и не должны зависеть от размера зарплаты.

  _hunter написав:Еще одик хитрый вопрос: что делать с теми, кто лет 5-10-20 на "солидарку" взносы делал -- откуда им найти недостающие деньги.


Тоже самое что и с кредитами, которые другие страны с МВФ давали - выплачивать.

  _hunter написав:А если человек гораздо больше минималки отчислял?


В этом есть несправедливость. Но государство не способно обеспечить сохранение и накопление пенсий больше минималки, поэтому тут вопрос стоит так - либо всем минималку, но такую на которую можно прожить. Либо пенсионная система рухнет и вообще не будет работать.

Хочешь накапливать - копи сам, в частных фондах или банках. Государство сюда не нужно вмешивать. И тем более такие накопления не должны из госбюджета финансироваться.

А размер этой "минималки" как определять? -- потому как минималку и сейчас платят -- но что-то народ говорит "не хватает".

Что делать, если число "пенсионеров" вдруг вырастет? -- уменьшать "минималку"?

Понятно, что выплачивать. Вопрос в том, где деньги брать?

Ну так о том и речь -- "солидарка" не работает -- нужно переходить на накопительную.
Только сейчас осознание пришло?
_hunter
 
Повідомлень: 3367
З нами з: 22.03.15
Подякував: 12 раз.
Подякували: 289 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 29 гру, 2020 20:07

  Giroi написав:Вопрос только в том, что сейчас нарушены приоритеты. Выплаты нерезидентам важнее выплат своим гражданам. А должно быть наоборот. В первую очередь выплата своим гражданам, а нерезам из того что останется.

Государство ведь должно работать в интересах своих граждан, а не в интересах нерезов, не так-ли?


А в чьих интересах государство набрало долгов как собака блох? Долг платежом красен. Теперь выплачивать надо, а гражданам - что останется.
Dear_Sir
 
Повідомлень: 1827
З нами з: 20.05.08
Подякував: 150 раз.
Подякували: 654 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 01 січ, 2021 20:45

Re: Українці назвали прийнятний розмір пенсії

  Dear_Sir написав:А в чьих интересах государство набрало долгов как собака блох? Долг платежом красен. Теперь выплачивать надо, а гражданам - что останется.


Набрало - это прошедшее время. То, что у нас у власти 30 лет ворье не отменяет экономических законов. Гражданам остается переставать голосовать за обещания не подтвержденные экономическими расчетами.
Giroi
 
Повідомлень: 349
З нами з: 03.11.15
Подякував: 8301 раз.
Подякували: 61 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 01 січ, 2021 21:30

  Giroi написав:Гражданам остается переставать голосовать за обещания не подтвержденные экономическими расчетами.


какое отношение голосование имеет к соблюдению конституции и законов?

Когда конституция и законы работают, абсолютно не имеет значения за кого проголосуют на выборах.
Амвросий
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3124
З нами з: 26.02.09
Подякував: 437 раз.
Подякували: 709 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 04 січ, 2021 11:08

  Амвросий написав:
  Giroi написав:Гражданам остается переставать голосовать за обещания не подтвержденные экономическими расчетами.


какое отношение голосование имеет к соблюдению конституции и законов?

Когда конституция и законы работают, абсолютно не имеет значения за кого проголосуют на выборах.

А когда у бабушки выростает известный орган...
Мы, вроде, про текущую ситуацию/реальность говорит, а не фантазированием занимаемся...
_hunter
 
Повідомлень: 3367
З нами з: 22.03.15
Подякував: 12 раз.
Подякували: 289 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 04 січ, 2021 16:15

  Амвросий написав:
  Giroi написав:Гражданам остается переставать голосовать за обещания не подтвержденные экономическими расчетами.


какое отношение голосование имеет к соблюдению конституции и законов?

Когда конституция и законы работают, абсолютно не имеет значения за кого проголосуют на выборах.


Я там где-то выше писал про сказочника. Вынуждаешь меня повторяться.

Сначала ты голосуешь за гречку, сладкие обещания, меньшее зло, или просто по приколу, а потому шулеры, которых ты привел к власти, вертят Конституцией и законами. Вот такое вот отношение.
Giroi
 
Повідомлень: 349
З нами з: 03.11.15
Подякував: 8301 раз.
Подякували: 61 раз.
 
Профіль
  #<123
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 11 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Після реформи українці отримають мізерну пенсію —...
R2 » Пон 04 січ, 2021 14:28
3 157
Переглянути останнє повідомлення
Пон 04 січ, 2021 15:42
bublik_ltd
Україна виплачує пенсії для 660 тис. пенсіонерів з...
R2 » Суб 02 січ, 2021 19:16
6 428
Переглянути останнє повідомлення
Пон 04 січ, 2021 15:22
unicdima
В Україні зросли пенсії (календар підвищення)
R2 » Суб 02 січ, 2021 23:33
3 1117
Переглянути останнє повідомлення
Пон 04 січ, 2021 06:22
potemkina19532712

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.