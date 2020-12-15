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"Укрпошту" оштрафували на 1,5 млн за несвоєчасну виплату...
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Додано: Чет 24 гру, 2020 17:08
Це чудово. Якщо ПФ затримує виплату пенсії на кілька тижнів, а то й місяців, то все гаразд. А тут на день раніше виплатили - штраф.
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alt402
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Додано: Чет 24 гру, 2020 17:34
alt402 написав:
Це чудово. Якщо ПФ затримує виплату пенсії на кілька тижнів, а то й місяців, то все гаразд. А тут на день раніше виплатили - штраф.
ПФ (что, кстати, даже из названия понятно) -- не предприятие. Поэтому да, все ОК -- это не про них.
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_hunter
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