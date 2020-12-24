Україна до кінця 2020 року здійснить зовнішні запозичення шляхом залучення короткострокового кредиту від Deutsche Bank на суму до 350 млн доларів.
Дивися повний текст До кінця року Україна залучить кредит від Deutsche Bank до 350 млн доларів.
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Додано: Чет 24 гру, 2020 10:33
До кінця року Україна залучить кредит від Deutsche Bank...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст До кінця року Україна залучить кредит від Deutsche Bank до 350 млн доларів.
Додано: П'ят 25 гру, 2020 15:16
Маркарова оправдывалась раньше : "это не пирамида, потому что ставки снижаются, а сроки удлинняются!" А это теперь что??? Ставки ростут, сроки уменьшаются! Это значит только одно : ж*** близко!
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