RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
До кінця року Україна залучить
кредит від Deutsche Bank...

До кінця року Україна залучить кредит від Deutsche Bank...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 24 гру, 2020 10:33

До кінця року Україна залучить кредит від Deutsche Bank...

Пропонуємо до обговорення:
Україна до кінця 2020 року здійснить зовнішні запозичення шляхом залучення короткострокового кредиту від Deutsche Bank на суму до 350 млн доларів.

Дивися повний текст До кінця року Україна залучить кредит від Deutsche Bank до 350 млн доларів.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 91830
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 135 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 24 гру, 2020 10:33

За 5.75% в валюте и в Украине легко привлечь деньги.
tvd4
Аватар користувача
 
Повідомлень: 55
З нами з: 04.04.18
Подякував: 17 раз.
Подякували: 7 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 25 гру, 2020 15:16

Маркарова оправдывалась раньше : "это не пирамида, потому что ставки снижаются, а сроки удлинняются!" А это теперь что??? Ставки ростут, сроки уменьшаются! Это значит только одно : ж*** близко!
sveneld83
Аватар користувача
 
Повідомлень: 45
З нами з: 05.08.19
Подякував: 0 раз.
Подякували: 3 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Вкладчик1234 і 5 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
На початку наступного року свинина підскочить у ціні
R2 » П'ят 25 гру, 2020 09:19
1 102
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 25 гру, 2020 12:04
Slon_Nosov
Україна піднялася на 13 місце в рейтингу виробників сталі
R2 » Чет 24 гру, 2020 12:55
2 158
Переглянути останнє повідомлення
Чет 24 гру, 2020 21:11
silver_arrow_ua
Україна потребує рекордних запозичень у 2021 році -...
R2 » Чет 24 гру, 2020 19:15
0 150
Переглянути останнє повідомлення
Чет 24 гру, 2020 19:15
R2

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.