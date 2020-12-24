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Україна піднялася на 13 місце
в рейтингу виробників сталі

Україна піднялася на 13 місце в рейтингу виробників сталі
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 24 гру, 2020 12:55

Україна піднялася на 13 місце в рейтингу виробників сталі

Пропонуємо до обговорення:
Українські металурги в листопаді 2020 року, в порівнянні з листопадом минулого року, збільшили виробництво сталі на 30,8% – до 1,73 мільйона тонн, піднявшись при цьому з 14-го на 13-е місце в списку світових виробників цієї продукції.

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R2
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Повідомлення Додано: Чет 24 гру, 2020 12:55

а когда-то были в десятке... ;)
Тракторист
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Повідомлення Додано: Чет 24 гру, 2020 21:11

Тракторист
Мартени не витримують бути в десятці )))
silver_arrow_ua
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