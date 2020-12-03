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У 2020 зменшилися нарахування
за опалення та гарячу воду

У 2020 зменшилися нарахування за опалення та гарячу воду
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 24 гру, 2020 14:53

У 2020 зменшилися нарахування за опалення та гарячу воду

Пропонуємо до обговорення:
За січень-жовтень цього року українцям нараховано за тепло на 3,9 млрд грн менше, ніж за аналогічний період минулого року.

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R2
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Повідомлення Додано: Чет 24 гру, 2020 14:53

От же ж маніпуляція. Все за Зеленського жахливо подорожчало.
Особливо - газ!
andriy_loboda
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Повідомлення Додано: Чет 24 гру, 2020 16:10

Re: У 2020 зменшилися нарахування за опалення та гарячу воду

Зима 2019/20 была теплее чем 2018/19, потому и начислено было меньше.
Giroi
 
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