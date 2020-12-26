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Названо середній вік
"пригнаних" авто в Україні

Названо середній вік "пригнаних" авто в Україні
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 27 гру, 2020 01:07

Названо середній вік "пригнаних" авто в Україні

Пропонуємо до обговорення:
Середній вік автомобіля в Україні - понад 20 років, але "свіжопригнані" екземпляри значно молодші.

Дивися повний текст Названо середній вік \"пригнаних\" авто в Україні.
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