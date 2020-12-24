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Тарифи на газ у
2021 (інфографіка)

Тарифи на газ у 2021 (інфографіка)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Пон 28 гру, 2020 11:33

Re: Тарифи на газ у 2021 (інфографіка)

  _hunter написав:Возможно потому, что 104.ua это обычный агрегатор -- и к АО Киевоблгаз они никакого отношения не имеют?..
Верно,так и есть,там даже столицы нету :mrgreen: только область

  Тракторист написав:почему я должен искать информацию где-то, а не в личном кабинете?
запонилась при получении второго верхнего юридического образования полезная фраза одного лектора: надо читать официальные источники
Я-часть той силы,что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя,живу со вкусом,на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей" и использовал Семёныча конём за пивом,как разовый контрацептив)
Мизантрóп
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