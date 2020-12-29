Скільки українців ухиляються від сплати податків

Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші. Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
_hunter написав:И да: опыт той же Польши/Прибалтик _доказывает_ -- народу в сторонке отстояться никак нельзя. Точнее можно -- но получаются всякие Беларуси да Таджикистаны.
Какие все-таки примитивные боты на этом форуме с одной и той же заезженной пластинкой - Польша, Прибалтика. И что хорошего в Литве и Латвии? Заброшенные хутора, уехавшая молодёжь, давно разобранные советские заводы взамен которых нет ничего. В Эстонии получше, так там и население наименьшее. И все нас еление Прибалтики равно нынешнему Киеву. Про Польшу не тебе мне рассказывать ибо я ездил в неё с конца 80-х до начала 2000-х и видел все процессы. Без списания Европой и США долгов накопленных с еще времен Герека и вливания на десятки миллиардов Польша была бы сейчас ещё в большем дерьме чем нынешняя Украина. Народ тебе боту убогому не нравится, на майдан давно не ходил???
Так а никто и не говорил, что от совка легко/быстро избавиться получится -- его как-никак с 80 лет лепили. Но фиг с ним "и видел все процессы" -- про результат тебе рассказать -- раз уж ездить больше не можешь? -- или сам справишся? -- банально ВВП посмотреть...
Vadym2020 написав:Цікаво скільки сам Любченко заплатив податків з того майна, яке не відповідає його офіційним доходам? Поки в Україні не почнуть жорстко карати та саджати корупціонерів, порядку не буде.
Потрібні незаангажовані, професійні та чесні прокурори, судді, СБУ, які потрібно призначати за прозорим конкурсом, що жодна влада в Україні ще повністю не реалізувала.
Манилов на первый взгляд был человек видный, черты лица его были приятны, но чересчур слащавы. От него не дождёшься ни одного живого слова, Манилов будто жил в придуманном мире. У Манилова не было ничего своего, никакой своей особенности. Говорил он мало, чаще всего размышлял о высоких материях. Когда крестьянин или приказчик о чём-то спрашивал барина, тот отвечал: «да, недурно было бы», не заботясь о том, что будет происходить дальше. Гоголь. поэма "Мертвые души"
Никого не напоминает?
Шли в Европу. Где то там и оказались В зеленой vjevjope
Вопрос, конечно, непростой. С одной стороны, налоги вроде как нужно платить, потому что это Закон. С другой стороны - объективная оценка текущей ситуации. Много людей в этой стране вообще не видят будущего, как своего собственного (при условии дальнейшего проживания в Украине), так и для государства в целом. Говорить о "далекой перспективе", не давая малейшего ощущения присутствия этой самой "перспективы"... это совсем неправильно. Хотя, по большому счету, никто о "перспективах" и не говорит. В позиции минфина сформулирована проблема. И больше ничего. Хотя нет, еще есть очертание дерьма, которое якобы наступит, если проблему не решить, и легкий намек на то, что проблему будут решать в очередной раз (полу)насильственными методами. Как видно, здесь ничего нового. Правда, пару раз налоговики упомянули, что "без нормальной уплаты налогов развития страны не будет". И тут вопрос: а какого развития? Развития в виде раздутия штатов персонала бюджетных организаций, или может в виде создания ненужных ведомств, чтобы пристроить "своих"? Никто реально не сделал оптимизации верхушки админ. системы, наоборот, появилась куча новых ведомств с сомнительной востребованностью. Кто-нибудь вложил деньги в ту же патрульную полицию, чтобы максимально зажуковать экипажии и уменьшить число доступных им возможностей выполнять свою работу некачественно? Нет. Зато покупают им электрошокеры. Кто-нибудь занялся органами гос. контроля на местах, которые обросли тесными связями с местным бизнесом "избранных" и самоуправлением? Нет. А всё это деньги гос. бюджета, которые расходуются, мягко говоря, неэффективно. Поэтому, что можно получить, собрав всё вместе. На улицах - дикая смесь из тех, кто месит грязь ногами, и тех, кто пролетает мимо на лексусах и ленд роверах. При чем, кол-во последних только увеличивается. Власть при этом объявляет, что уже начала заниматься вопросом (не)уплаты налогов. Гарантий того, что кто-то будет заниматься "избранными" - никаких (ведь всё упирается снова же в органы контроля на местах). Помимо "избранных" есть только "обыкновенные". Конкретных планов по оптимизации экономики нет. Всё указывает на очередную попытку раздоя тех, до кого легче дотянуться. В таких условиях поступления НДС и акцизов - это уже более чем. Соглашаюсь с предыдущими авторами. Человек идет в магазин, соответственно уже платит налоги (правда, с магазинами "избранных" бывает не всё так идеально). Покупает бензин, алкоголь - платит сверху еще и акциз. Сейчас оказывать давление на людей, не предложив в замен ничего адекватного (ремонт дорог в этот список не входит), это всё равно что отдать приказ экономически активному населению покинуть страну. Тогда не будет не только НДФЛ и ЕСВ, но и НДС от продаж или импорта (таможню нельзя сбрасывать со счетов). Короче, народ... что тут можно еще сказать...
shapo написав:Какие все-таки примитивные боты на этом форуме с одной и той же заезженной пластинкой - Польша, Прибалтика. И что хорошего в Литве и Латвии? Заброшенные хутора, уехавшая молодёжь, давно разобранные советские заводы взамен которых нет ничего. В Эстонии получше, так там и население наименьшее. И все нас еление Прибалтики равно нынешнему Киеву. Про Польшу не тебе мне рассказывать ибо я ездил в неё с конца 80-х до начала 2000-х и видел все процессы. Без списания Европой и США долгов накопленных с еще времен Герека и вливания на десятки миллиардов Польша была бы сейчас ещё в большем дерьме чем нынешняя Украина. Народ тебе боту убогому не нравится, на майдан давно не ходил???
Так а никто и не говорил, что от совка легко/быстро избавиться получится -- его как-никак с 80 лет лепили. Но фиг с ним "и видел все процессы" -- про результат тебе рассказать -- раз уж ездить больше не можешь? -- или сам справишся? -- банально ВВП посмотреть...
Убогий бот рвущий задницу на этом форуме за такую же убогую власть, сравни сколько влили в Польшу за 30 лет, в т.ч. безвозмездно, и сколько дали оттуда же доброхоты на которых вы, недоумки пополам с негодяями, молитесь, Украине, а потом бормочи про последствия в виде ВВП