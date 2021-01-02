Звинувачення про низьку якість газу в такому випадку направляються в сторону газопостачальні компанії.
Дивися повний текст Що робити, якщо вам постачають неякісний газ.
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Додано: Суб 02 січ, 2021 23:06
Що робити, якщо вам постачають неякісний газ
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Що робити, якщо вам постачають неякісний газ.
Додано: Суб 02 січ, 2021 23:06
Нафіга ото нам лапшу вішать.Єслі газ хреновий та ще й з повітрям,то чисть не чисть,а все одно не нагрієшся,тільки щотчик моста як переляканий.
Додано: Суб 02 січ, 2021 23:20
Re: Що робити, якщо вам постачають неякісний газ
"Панять і прастіть"
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ!
Додано: Пон 04 січ, 2021 09:54
Какая бредовая статья! Так и что же делать, если поставляют некачественный газ? Почему тема не раскрыта?
Я лично обращался по этому вопросу в Киевгаз и как всегда, пришла отписка, мол газ у нас супер, вот даже бумажка есть. Мастера вызвал. Он проверил и сказал - плита в норме, воздух и т.п. в норме. А на газу готовить практически невозможно. Повторное обращение привело с получению той же отписки - у нас все в норме, вот бумажка есть.
И кстати, по всем обращениям в 1551 приходят аналогичные отписки - вот бумажка, у нас все хорошо, а что у вас - мы не знаем и знать не хотим.
Очередная схема замыливания глаз и создания видимости особой заботы о народе.
Додано: Пон 04 січ, 2021 10:23
Что делать, что делать?.. -- перестать, наконец, есть кактус. Использовать газ для готовки -- такой же архаизм, как использовать дрова для этих же целей: индуктивные поверхности уже давно по всем параметрам газовые перегнали. Разве-что +7кВт в "старом фонде" получить может быть проблемой...
Додано: Пон 04 січ, 2021 13:54
Вот такой он, "рыночек по-украински".
Как собирать платежи - так в "нашу кассу"
Как претензии по "товару" - так "обратитесь к разработчикам". Куда, в газпром?
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