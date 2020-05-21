Електронний документообіг (ЕДО) - це майбутнє, яке вже настало.
Дивися повний текст Нія Нікель: сервіси електронного документообігу, які стануть в пригоді підприємцям.
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Додано: Нед 03 січ, 2021 18:26
Нія Нікель: сервіси електронного документообігу, які...
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Дивися повний текст Нія Нікель: сервіси електронного документообігу, які стануть в пригоді підприємцям.
Додано: Нед 03 січ, 2021 18:26
Додано: Нед 03 січ, 2021 19:44
Re: Нія Нікель: сервіси електронного документообігу, які...
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Додано: Пон 04 січ, 2021 18:12
Re: Нія Нікель: сервіси електронного документообігу, які...
"Горы бумаг уходят в прошлое" с, как минимум, 1989 года, в котором Lotus Notes вышел. И систем документооборота с тех пор понаписано, как собак нерезаных. Одна небольшая проблемка: каждая сама по себе. И если в рамках одной конторы ещё можно держаться какой-то одной, то в другую контору послать уже не так просто. А самый ад начинается, когда эти две конторы решают слиться в одну.
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