Як отримати компенсацію, якщо травмувалися на вулиці під...

Додано: Пон 04 січ, 2021 10:52

начните с того, что делать сразу после падения.... лежать на льду, пока не приедет полиция? никто так не делает.... а как тогда зафиксировать факт падения и его местоположение?

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