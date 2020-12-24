Чи може людина, яка послизнулась і травмувалась на вулиці, отримати компенсацію за свої забої і переломи?
Дивися повний текст Як отримати компенсацію, якщо травмувалися на вулиці під час ожеледиці.
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Додано: Пон 04 січ, 2021 10:36
Як отримати компенсацію, якщо травмувалися на вулиці під...
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Дивися повний текст Як отримати компенсацію, якщо травмувалися на вулиці під час ожеледиці.
Додано: Пон 04 січ, 2021 10:52
начните с того, что делать сразу после падения.... лежать на льду, пока не приедет полиция? никто так не делает.... а как тогда зафиксировать факт падения и его местоположение?
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Додано: Пон 04 січ, 2021 10:54
перед новым годом неслабо так подскользнулся, результат - поврежденные связки на руке. Неудачно подставил руку при падении. Причина банальная - пешеходные дорожки не посыпали солью. Но получить за это компенсацию мне кажется нереально.
Как вы себе это представляете? Это нужно было скорую вызывать, чтобы зафиксировали?
Додано: Пон 04 січ, 2021 13:03
Врядли заключения врача скорой помощи будет достаточно. Скорее всего дополнительно придется вызвать полицию + сертифицированного специалиста для проведения экспертизы состояния покрытия и подтверждения того, что упали вы именно по причине гололеда на тротуаре + экспертиза обуви, то что это не летние кросовки с изношенной подошвой + справки метеорологического центра о погоде + свидетели.
Похоже автор реально получил черепно-мозговую травму, иначе никак не объяснить причину возникновения данных мыслей для написания статьи..
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