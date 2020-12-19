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Kia оновила не тільки логотип, але і слоган (фото)
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Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 04 січ, 2021 14:03
Пропонуємо до обговорення:
До тепер шанувальникам корейського бренду KIA був відомий слоган «Сила дивувати» Kia вперше представила новий логотип на шоу-карі Imagine в минулому році, але тоді мало хто звернув увагу на цю деталь.
Дивися повний текст Kia оновила не тільки логотип, але і слоган (фото)
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Додано: Пон 04 січ, 2021 14:03
Красиво и современно!
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Додано: Пон 04 січ, 2021 18:03
КИ ?! Ну да, ...красиво... наверное ;)
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LutsMan
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