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Який курс гривні прогнозують
банкіри до кінця 2021 року

Який курс гривні прогнозують банкіри до кінця 2021 року
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 04 січ, 2021 23:16

Який курс гривні прогнозують банкіри до кінця 2021 року

Пропонуємо до обговорення:
Банкіри в макропрогнозі НВ Бізнес спрогнозували те, яким буде курс гривні до кінця 2021 року

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R2
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Повідомлення Додано: Пон 04 січ, 2021 23:17

Боюсь что в этом году нам будет не до курса гривни.
straponesa
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