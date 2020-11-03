RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
В Бельгії за допомогою
3D-принтера надрукували будинок...

В Бельгії за допомогою 3D-принтера надрукували будинок...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 11 січ, 2021 16:39

В Бельгії за допомогою 3D-принтера надрукували будинок...

Пропонуємо до обговорення:
В Бельгії компанія Kamp C побудувала перший двоповерховий будинок за допомогою технологій 3D-друку прямо на місці.

Дивися повний текст В Бельгії за допомогою 3D-принтера надрукували будинок (фото).
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 92015
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 135 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 11 січ, 2021 16:40

Когда с помощью 3D-принтера напечатают 3D-принтер,мы станем им не нужны))
wmlodyanoy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3
З нами з: 01.08.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 6 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Зловмисник за допомогою "вірусу" привласнив майже...
R2 » Чет 17 гру, 2020 15:25
4 341
Переглянути останнє повідомлення
Чет 17 гру, 2020 21:38
rich_121
Alphabet роздаватиме інтернет за допомогою світла
R2 » Чет 12 лис, 2020 02:11
1 121
Переглянути останнє повідомлення
Чет 12 лис, 2020 02:11
moveton
У Києві за допомогою комп’ютерного вірусу викрали будівлю
R2 » Вів 03 лис, 2020 17:14
1 145
Переглянути останнє повідомлення
Вів 03 лис, 2020 17:14
Конрад Карлович

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
А-Банк (18453)
11.01.2021 17:23
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.