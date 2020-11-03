В Бельгії компанія Kamp C побудувала перший двоповерховий будинок за допомогою технологій 3D-друку прямо на місці.
Дивися повний текст В Бельгії за допомогою 3D-принтера надрукували будинок (фото).
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 11 січ, 2021 16:39
В Бельгії за допомогою 3D-принтера надрукували будинок...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Бельгії за допомогою 3D-принтера надрукували будинок (фото).
Додано: Пон 11 січ, 2021 16:40
Когда с помощью 3D-принтера напечатают 3D-принтер,мы станем им не нужны))
|