Розробники програми WhatsApp почали тестувати в месенджері нові функції. Вони можуть з’явитися на вашому телефоні в кінці цього року.
Дивися повний текст Цього року WhatsApp отримає безліч нових функцій.
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Додано: Пон 11 січ, 2021 18:36
Цього року WhatsApp отримає безліч нових функцій
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Цього року WhatsApp отримає безліч нових функцій.
Додано: Пон 11 січ, 2021 18:36
Самая главная функция, тотальная слежка за пользователем и продажа всех и вся третьим лицам.
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