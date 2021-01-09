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Цього року WhatsApp отримає
безліч нових функцій

Цього року WhatsApp отримає безліч нових функцій
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 11 січ, 2021 18:36

Цього року WhatsApp отримає безліч нових функцій

Пропонуємо до обговорення:
Розробники програми WhatsApp почали тестувати в месенджері нові функції. Вони можуть з’явитися на вашому телефоні в кінці цього року.

Дивися повний текст Цього року WhatsApp отримає безліч нових функцій.
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Самая главная функция, тотальная слежка за пользователем и продажа всех и вся третьим лицам.
straponesa
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