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Борги українців за комуналку
досягли позначки в 65 млрд грн

Борги українців за комуналку досягли позначки в 65 млрд грн
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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  #<1 ... 19202122>
Повідомлення Додано: Пон 18 січ, 2021 15:42

  BIGor написав:
  vitaliy_berdinskikh написав:
  BIGor написав:, или покупать частный дом за 500 000 куе.

**а у вас куевах цены.

Я так понял, у таких как я - один путь - в Польшу.

Да, там частные дома стоят столько разве злотых, а это в четыре раза дешевле.

А не обидно будет платить польским ахметовым? Ведь там нет такого социализма с регулированием цен на газ как тут у нас в Украине. А за долги по коммуналке выселяют аж бегом.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
  • Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
  • Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Пон 18 січ, 2021 15:43

  _hunter написав:Любое государство -- монополия -- по определению (монополия на законное насилие) :D


я понимаю. Поэтому и плохо, когда олигархи используют государство в своих интересах. Олигарх по сути получает в руки инструмент законного насилия, которое будет использовать в целях личного обогащения.

Для государства, для страны и народа это приносит только беду.
Амвросий
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Повідомлення Додано: Пон 18 січ, 2021 15:46

  vitaliy_berdinskikh написав:Как говорит мой давний оппонент _hunter, с которым в этой теме мы на одной стороне - за 30 лет уже можно было купить.

Я не такой старый как Вы тут считаете.
BIGor
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Повідомлення Додано: Пон 18 січ, 2021 15:48

  BIGor написав:
  vitaliy_berdinskikh написав:Как говорит мой давний оппонент _hunter, с которым в этой теме мы на одной стороне - за 30 лет уже можно было купить.

Я не такой старый как Вы тут считаете.

Тогда всё впереди.

Заработать на квартиру или дом сейчас вполне возможно. Но да, не на всякой работе.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
  • Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
  • Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
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Повідомлення Додано: Пон 18 січ, 2021 15:49

  vitaliy_berdinskikh написав:А не обидно будет платить польским ахметовым? Ведь там нет такого социализма с регулированием цен на газ как тут у нас в Украине. А за долги по коммуналке выселяют аж бегом.

Польских олигархов сравниваете с Ахметовым? Вы смеетесь? Да и на комуналку у нас уже те же цены. 100 уе за двушку в Варшаве.
BIGor
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Повідомлення Додано: Пон 18 січ, 2021 15:50

Re: Борги українців за комуналку досягли позначки в 65 млрд

  BIGor написав:Польских олигархов сравниваете с Ахметовым? Вы смеетесь?

В Польше полно людей с большим капиталом, владеющих банками, крупными производственными фирмами и т.п.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
  • Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
  • Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Пон 18 січ, 2021 15:51

  Амвросий написав:
  _hunter написав:Любое государство -- монополия -- по определению (монополия на законное насилие) :D


я понимаю. Поэтому и плохо, когда олигархи используют государство в своих интересах. Олигарх по сути получает в руки инструмент законного насилия, которое будет использовать в целях личного обогащения.

Для государства, для страны и народа это приносит только беду.

Именно: поэтому никакого гос-регулирования -- рынок все порешает.
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 січ, 2021 15:52

Re: Борги українців за комуналку досягли позначки в 65 млрд

  BIGor написав:Да и на комуналку у нас уже те же цены. 100 уе за двушку в Варшаве.

Если и мы и Польша покупаем газ из одной трубы - почему отопление у нас должно стоить по разному с привязкой к средней зарплате в стране?
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
  • Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
  • Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
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Повідомлення Додано: Пон 18 січ, 2021 15:52

  _hunter написав:ну так где ссылка на навость?


я не сохранил, попробую поискать.

Кстати вот любопытная статья в тему, вылезла в гугле:
http://economica.com.ua/energy/article/ ... 43981.html
Однако, несмотря на результаты конкурса, Emfesz Kft отказалась от закупок украинской электроэнергии. Как стало известно «ДЕЛУ», «Укринтерэнерго» уже прекратила поставки в ее адрес. По словам пресс-секретаря компании Бориса Шестакова, Emfesz Kft стало невыгодно торговать украинской электроэнергией. Сейчас ее стоимость выше, чем у производителей стран Восточной и Центральной Европы.
Востаннє редагувалось Амвросий в Пон 18 січ, 2021 15:53, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 18 січ, 2021 15:53

  BIGor написав:
  vitaliy_berdinskikh написав:А не обидно будет платить польским ахметовым? Ведь там нет такого социализма с регулированием цен на газ как тут у нас в Украине. А за долги по коммуналке выселяют аж бегом.

Польских олигархов сравниваете с Ахметовым? Вы смеетесь? Да и на комуналку у нас уже те же цены. 100 уе за двушку в Варшаве.

Ага, сравнялись. Только я родителям за трешку меньше оплачиваю...
При этом в Варшаве нельзя поставить на балконе дизель-герератор и крутить дули всяким Ахметовым. :lol:
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